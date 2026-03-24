Joao Cancelo için talep 15 milyon euro

Barcelona, Al Hilal'den kiraladığı Joao Cancelo için istenilen 15 milyon euro'luk bonservisi ödemek istemiyor.

calendar 24 Mart 2026 12:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona, Al Hilal'den kiraladığı Joao Cancelo için kesin kararını henüz vermedi.

Katalan ekibi, Portekizli futbolcu için sezon sonunda karar verecek.

Mundo Deportivo'da yer alan haber göre, Al Hilal, Barcelona'ya kiralık gönderdiği Joao Cancelo'nun bonservisi için 15 milyon euro istiyor.

Barcelona, Al Hilal ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan 31 yaşındaki Portekizli futbolcu için bu bonservisi ödemeye sıcak bakmıyor.

Deneyimli futbolcunun geleceğinin sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.

Barcelona'ya devre arasında geri döndükten sonra 12 maça çıkan Joao Cancelo, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

