Athletic Bilbao'da ilk hedef Edin Terzic

Athletic Bilbao'da teknik direktör Ernesto Valverde, sezonun bitmesiyle birikte görevinden ayrılacak.



İspanyol ekibi, Ernesto Valverde'nin alternatifi için şimdiden arayışlara başladı.



Edin Terzic, Athletic Bilbao'nun yeni teknik direktörü olmak için en büyük aday konumunda yer alıyor. Terzic ile görüşen kulüp, 43 yaşındaki teknik adamdan olumlu yanıt aldı. Genç teknik adam, Athletic Bilbao'nun teklifine sıcak bakıyor.



Sky'da yer alan habere göre, Edin Terzic ile yapılan olumlu görüşmelere rağmen Athletic Bilbao'da yapılacak seçimler, yeni teknik direktör kararını da etkileyebilir.



2022-2024 yılları arasında Borussia Dortmund'da görev alan Edin Terzic, Alman ekibinden ayrıldığından bu yana herhangi bir takımda görev almadı.



