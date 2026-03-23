Hollanda'dan Noa Lang için açıklama!

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, sakatlığına rağmen milli takıma davet ettiği Noa Lang ile ilgili konuştu.

calendar 23 Mart 2026 19:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Hollanda'dan Noa Lang için açıklama!
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Galatasaray'dan Noa Lang ile ilgili konuştu.

Galatasaray forması giyen Noa Lang, Liverpool karşılaşmasında reklam panoları ile bariyer arasına parmağının sıkışmasının ardından ameliyat oldu.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, sakatlığı sonrası ameliyat olan Lang'ı Norveç ve Ekvador ile oynanacak hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet etti. Koeman'ın bu kararı şaşırtıcı olarak yorumlandı.



"ŞOK EDİCİ, KORKUTUCU"

Basın toplantısı düzenleyen ve Noa Lang'ın durumuna açıklık getiren Koeman, 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığı ve televizyonda gördüğü görüntüler için, "Bu gerçekten biraz şok edici ve korkutucuydu." dedi.

Sözlerine devam eden Koeman, Noa Lang için, "Yakında kampa gelecek ve o zaman durumunun ne olacağını göreceğiz. Noa ile birlikte durumunun nasıl gittiğine bakacağız, bu konuda kendini rahat hissedip hissetmediğini göreceğiz." diye konuştu.

Ronald Koeman, Lang'ın durumunun kontrolünün ardından 26 yaşındaki futbolcunun oynayamayacak durumda olması halinde kadroda yer almayacağını söyledi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 11 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

