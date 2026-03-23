Göztepe'den sutopunda 3. Avrupa zaferi

Kadınlar sutopunda Göztepe, üst üste 3. Avrupa Challenger Cup şampiyonluğunu getirerek önemli bir işe imza attı.

calendar 23 Mart 2026 13:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kadınlar sutopunda Göztepe, İzmir'e üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğunu getirerek kente büyük bir gurur yaşattı. European Aquatics Challenger Cup'ta Göztepe, Malta'daki Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde C.F.Portuense'yi 25-3 yendikten sonra dün Hırvat temsilcisi VK Jadran Split'i de 16-7 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor çatısı altında 2024 ve 2025'te Challenger Cup'ta şampiyon olarak Avrupa'da ilki başaran kadın sutopu takımı bu sezon olimpik branşlara büyük yatırım yapan Göztepe'nin bünyesine geçtikten sonra da kupa koleksiyonunu sürdürdü. Göz-Göz'ün sutopçuları kulübe tarihinin Avrupa'da ilk, İzmir'e de art arda üçüncü kupasını getirdi. İzmirli kızlar maçın ardından Malta Cottonera Indoor Havuzu'nda ay-yıldızlı bayrağımızı açtı.

Göztepe sutopunda Avrupa'da sezona Conference Cup'ta başlamış, kasım ayında yine Malta'daki elemelerde 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak yoluna Challenger Cup'ta yoluna devam etmişti. İzmir'de 5-8 Mart tarihleri arasında düzenlenen elemelerde 5'te 5 yaparak namağlup şekilde son dört takım arasına kalan Göz-Göz, Malta'daki finallerde kupaya ulaşmayı başardı.

Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan takım kaptanı Kübra Kuş, "İzmir'de taraftarımıza söz verdiğimiz gibi kupayı İzmir'e getiriyoruz. Takımım adına çok gururluyum. Benim üçüncü Challenger kupam, Göztepe tarihinde de takım sporlarında ilk Avrupa şampiyonluğu sanırım. Bu şekilde olunca da daha anlamlı bir hale geliyor" dedi.

PATEROS GURURLU

Göztepe bünyesindeki ilk yılda Avrupa'da kupa hedefine yine ulaşan sarı-kırmızılıların Yunan antrenörü Evangelos Pateros, şampiyonluğun ardından, "Koyduğumuz hedefi gerçekleştirdik. Challenger Cup'ı kazandık. Göztepe'mize destekleri için teşekkür ederiz. Burada olan tüm taraftarımıza da teşekkür ederiz. Sanırım Dünya'nın her yerinde bulunan Göztepe taraftarları mutludur. İnanıyorum ki günden güne kulübümüzü temsil etmekte daha iyi olacağız" ifadelerini kullandı.

DENİZ DURMAZ: TAKIM SPORLARINDA İLK KUPA

Göztepe'de olimpik branşların sportif direktörü olan Deniz Durmaz, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Göztepe Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz, "Göztepe olarak takım sporlarında kazandığımız ilk Avrupa kupasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyoruz. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da namağlup ilerleyen takımımız, bugün bizlere unutulmaz bir sevinç yaşattı. Kulübümüzün müzesine son derece değerli bir kupa daha kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor; bu anlamlı başarıyı tüm camiamıza armağan ediyoruz. Hedefimiz, bu sezon ligde de şampiyonluğa ulaşmak; önümüzdeki sezon ise Avrupa kupalarında yeniden iddialı bir kadro kurarak hem İzmir'imizin hem de Göztepe'mizin adını gururla duyurmaya devam etmektir. Destekleri için İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

