Manchester City, kupayı Arsenal'in elinden aldı!

İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'e zaferi getiren golleri 60 ve 64. dakikalarda Nico O'Reilly kaydetti.
CITY, BU KUPAYA AMBARGO KOYDU
Son 10 yılda Lig Kupası'nı 5 kez kazanan Manchester City, toplamda ise 9. kez bu kupayı kaldırmayı başardı.
ARSENAL'İN LİG KUPASI LANETİ SÜRÜYOR
Bu kupayı son olarak 1993'te kazanan Arsenal, son 4 finalini kaybetti.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Premier Lig
🏆🏆🏆🏆🏆 Lig Kupası
🏆🏆🏆🏆 Kulüpler Dünya Kupası
🏆🏆🏆🏆 UEFA Süper Kupası
🏆🏆🏆 Şampiyonlar Ligi
🏆🏆🏆 La Liga
🏆🏆🏆 Bundesliga
🏆🏆🏆 İspanya Süper Kupası
🏆🏆🏆 Community Shield
🏆🏆 Kral Kupası
🏆🏆 Almanya Kupası
🏆🏆 İngiltere Federasyon… pic.twitter.com/4gHhRJoI7W
— Sporx (@sporx) March 22, 2026