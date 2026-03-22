Manchester City, kupayı Arsenal'in elinden aldı!

🏆🏆🏆🏆🏆🏆 Premier Lig

🏆🏆🏆🏆🏆 Lig Kupası

🏆🏆🏆🏆 Kulüpler Dünya Kupası

🏆🏆🏆🏆 UEFA Süper Kupası

🏆🏆🏆 Şampiyonlar Ligi

🏆🏆🏆 La Liga

🏆🏆🏆 Bundesliga

🏆🏆🏆 İspanya Süper Kupası

🏆🏆🏆 Community Shield

🏆🏆 Kral Kupası

🏆🏆 Almanya Kupası

🏆🏆 İngiltere Federasyon… pic.twitter.com/4gHhRJoI7W



— Sporx (@sporx) March 22, 2026

İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan mücadeleyi Manchester City 2-0'lık skorla kazandı.Manchester City'e zaferi getiren golleri 60 ve 64. dakikalarda Nico O'Reilly kaydetti.Son 10 yılda Lig Kupası'nı 5 kez kazanan Manchester City, toplamda ise 9. kez bu kupayı kaldırmayı başardı.Bu kupayı son olarak 1993'te kazanan Arsenal, son 4 finalini kaybetti.