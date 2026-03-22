Sadettin Saran'dan bayram mesajında 4 Nisan vurgusu

Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Sadettin Saran, camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sarı-lacivertli kulüpte başkan olarak ilk bayramını yaşadığını belirten Saran, duygusal ifadeler kullandı.
"BAŞKAN OLARAK İLK BAYRAMIM"
Saran, konuşmasına bayram mesajıyla başladı:
"Çok değerli Fenerbahçe ailem. Bayramın bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu burada sizlerle paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. Başkan olarak ilk bayramım sizlerle. Duygulandım. Bayramınız mübarek olsun. Nice sağlıklı, huzurlu bayramlar inşallah hepimize."
"HEDEFİMİZ DAHA FAZLA KUPA"
Tüm branşlarda hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Saran, "Tüm takımlarımız sezonun bu kritik döneminde hedefleri doğrultusunda azimle mücadele ediyorlar. İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Bunu da sizlerin desteğiyle yapacağız." dedi.
"ZOR GÜNLERDE DE GÜZEL GÜNLERDE DE BİRLİKTE"
Birlik ve beraberlik vurgusunu yineleyen Fenerbahçe Başkanı, camiaya şu sözlerle seslendi:
"Bu birlik-beraberlik kelimesini seçim gününden beri kullanıyorum. Buna çok inanıyorum ve görüyorum. Zor günlerde nasıl berabersek inşallah çok güzel günlerde de beraber olacağız. İyi ki varsınız."
4 NİSAN MESAJI
Saran, 4 Nisan'da yapılacak Yüksek Divan Kurulu toplantısına da dikkat çekti:
"4 Nisan'da Yüksek Divan Kurulu'nda size detaylı bilgiler vereceğiz."
Konuşmasını taraftarlara teşekkür ederek tamamlayan Sadettin Saran, "Tekrar teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Benim sevgili, değerli Fenerbahçe ailem. İyi ki varsınız, sizleri seviyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17