Haber Tarihi: 20 Mart 2026 16:49 -
Güncelleme Tarihi:
20 Mart 2026 16:49
Trabzonspor - Galatasaray derbi maçı ne zaman?
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını adeta ateş topuna çevirecek olan dev derbi için nefesler tutuldu. Bordo-mavili fırtına ile sarı-kırmızılı aslanın kozlarını paylaşacağı bu kritik mücadele, spor kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi oldu. Peki, Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman? Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta? İşte detaylar…
Milyonlarca futbolseverin haftalardır beklediği, sonucunun ligin zirvesindeki ve üst sıralardaki dengeleri tamamen değiştireceği efsanevi kapışma için geri sayım hızlandı. Trabzon'da oynanacak olan bu zorlu 90 dakika öncesinde, her iki takımın taraftarları da takvimlerini işaretlemek için arama motorlarına akın ediyor. Peki, heyecanın doruklara çıkacağı Trabzonspor Galatasaray maçı ne zaman?
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?Süper Lig fikstürüne göre milyonların sonucunu merakla beklediği bu dev karşılaşma, 4 Nisan Cumartesi günü futbolseverlere adeta bir futbol şöleni yaşatacak. İki dev çınarın sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı bu kritik eşleşme, haftanın en çok izlenen ve konuşulan maçı olacak. Peki, tribünlerin tıklım tıklım dolacağı Trabzonspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek olan dev derbinin ilk düdüğü, akşam saat tam 20.00'de çalacak. Bu nefes kesen futbol resitalini canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar için dev mücadele, yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarından naklen ekranlara gelecek. Peki, bu zorlu karşılaşma öncesi iki takımın genel hedefleri ve derbi motivasyonları nasıl şekilleniyor?DEV DERBİ ÖNCESİ TAKIMLARIN HEDEFLERİ NELER?Trabzonspor, kendi evinde ateşli taraftarının da desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı ve ligdeki iddiasını kanıtlamayı planlıyor. Galatasaray ise bu zorlu deplasmandan kayıpsız dönerek şampiyonluk yürüyüşüne yara almadan devam etmenin hesaplarını yapıyor. Her iki takımın teknik direktörünün de tüm kozlarını sahaya süreceği bu taktik savaşında gülen tarafın kim olacağı şimdiden büyük merak konusu.
