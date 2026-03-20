Noa Lang için şaşırtan gelişme!

Galatasaray forması giyen Noa Lang için şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.
Sakatlığı bulunan 26 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.
Hollanda, hazırlık maçlarında Norveç ve Ekvador ile karşılaşacak. Bu maçların aday kadrosunda sakatlığı bulunan Lang'ın da yer alması büyük dikkat çekti.
Galatasaray forması altında 11 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
