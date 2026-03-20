20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

UEFA'dan Noa Lang'ın sakatlığı sonrası soruşturma

UEFA, Galatasaray forması giyen Noa Lang'ın Liverpool deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

calendar 20 Mart 2026 12:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında oynanan Liverpool - Galatasaray karşılaşmasının ardından harekete geçti.

UEFA, Galatasaraylı Noa Lang'ın yaşadığı sakatlıkla ilgili soruşturma başlattı.

UEFA'DAN AÇIKLAMA

UEFA sözcüsü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA, Galatasaray oyuncusu Noa Lang'ın başına gelen talihsiz kazaya yol açan koşulları inceledi ve benzer riskleri tespit etmek amacıyla gelecek tüm maçlarda LED ekranlar da dahil olmak üzere saha kenarındaki düzenlemeleri gözden geçirecek ve gerekirse kulüplerden uygun önlemleri almasını isteyecektir. Noa Lang'a tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz." dedi.

Mücadele sırasında reklam panosu ile bariyer arasında sıkışan Lang'ın sağ el başparmağında ciddi bir kesik oluşmuş ve Hollandalı futbolcu ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Öte yandan Liverpool da 26 yaşındaki futbolcunun sakatlığına neden olan olayla ilgili soruşturma başlattı.

GALATASARAY'DAN TAZMİNAT DAVASI

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Noa Lang'ın yaşadığı sakatlığın ardından UEFA'ya tazminat davası açacaklarını söylemişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.