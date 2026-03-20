İsmet Taşdemir: 'Sivas'ın amacı play-off'

Ligde geride kalan 31 hafta sonunda 44 puanla sıralamada 10. basamakta yer alan ve play-off iddiasını sürdüren kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Taşdemir, kendisine ilk teklif geldiği zaman Sivasspor'un kötü durumda olduğunu belirtti.Sivasspor'a gelmeden önce ekip olarak kadroyu incelediklerini anlatan Taşdemir,dedi.Taşdemir, takımın oyun olarak eskiye nazaran parça parça düzeldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:Adana Demirspor beraberliğine çok üzüldüğünü anlatan Taşdemir,diye konuştu.Taşdemir, Sivasspor'un hedefinin her zaman Süper Lig olduğunu ve bunun için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.Hedeflerine bu sene ulaşmak istediklerini anlatan Taşdemir, şöyle devam etti:Ligin 32. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Manisa FK ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Taşdemir, Manaj, Charisis, Avramovski, Mert Çelik ve Uğur Çiftçi'nin sakatlıklarının devam ettiğini söyledi.Taşdemir, iyi bir rakibe karşı oynayacaklarına dikkati çekerek,ifadelerini kullandı.