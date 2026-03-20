20 Mart
RB Leipzig-Hoffenheim
21:30
20 Mart
Bournemouth-M. United
22:00
20 Mart
Villarreal-Real Sociedad
22:00
20 Mart
Cagliari-SSC Napoli
19:30
20 Mart
Genoa-Udinese
21:45
20 Mart
Lens-Angers
21:45
20 Mart
Heracles-Excelsior
21:00

Basketbolda haftanın maç programı

Basketbol Süper Ligi'nde 23, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta maçlarıyla heyecan kaldığı yerden devam edecek.

calendar 20 Mart 2026 10:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda haftanın maç programı
Basketbol Süper Ligi'nde 23, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 29. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

BASKETBOL SÜPER LİGİ

21 Mart Cumartesi:

15.30 Galatasaray MCT Technic-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

20.30 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Sinan Erdem)

22 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Türk Telekom-Mersin Spor (Ankara)

18.00 Beşiktaş GAİN-Trabzonspor (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

20.30 Glint Manisa Basket-Karşıyaka (Muradiye)

23 Mart Pazartesi:

19.00 Aliağa Petkimspor-Bursaspor Basketbol (ENKA)

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

21 Mart Cumartesi:

14.45 OGM Ormanspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (M.Sait Zarifoğlu)

16.30 Göztepe-Konya Büyükşehir Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.15 Fenerbahçe Koleji RAMS-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Fenerbahçe Metro Enerji)

22 Mart Pazar:

13.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

14.45 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Kipaş İstiklalspor (Gazanfer Bilge)

16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Darüşşafaka Lassa (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

18.15 Finalspor-Cemefe Gold Haremspor (TOFAŞ)

23 Mart Pazartesi:

20.00 Çayırova Belediyespor-Gaziantep Basketbol (Çayırova)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
