19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
0-1
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
2-1
19 Mart
Rakow-Fiorentina
1-2
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
1-0
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
1-0
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
1-1
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
1-2
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
0-4
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
1-5
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
0-2
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
1-2UZS
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
0-2
19 Mart
Aston Villa-Lille
2-0
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
4-0
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
2-0
19 Mart
Roma-Bologna
3-4UZS
19 Mart
Freiburg-Genk
5-1
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
2-0

Yunus Emre Çift: "Buraya kadarmış"

Samsunsporlu Yunus Emre Çift, Konferans Ligi'ne son 16 turunda veda ettikleri Vallecano maçının ardından konuştu.

20 Mart 2026 01:21
Yunus Emre Çift: 'Buraya kadarmış'
Samsunspor'un genç orta saha oyuncusu Yunus Emre Çift, Rayo Vallecano maçının ardından konuştu.

Turu değerlendiren Yunus Emre, "İçerideki ilk maçı 3-1 kaybettik ama buraya sonuna kadar inanarak geldik. Gönül isaterdi ki turu geçelim ama buradan başımız dik ayrılıyoruz. Elimizden geleni yaptık. Buraya kadarmış. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre, "Bizim için gurur verici bir şey. Uzun süre sonra Avrupa'da oynadık. Samsun'u ve Türkiye'yi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Buranın tecrübeli takımı değiliz ama iyi mücadele ettik. Umarım alışkanlık haline gelir bu. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
