Yunus Emre Çift: 'Buraya kadarmış'

Samsunspor'un genç orta saha oyuncusu Yunus Emre Çift, Rayo Vallecano maçının ardından konuştu.



Turu değerlendiren Yunus Emre, "İçerideki ilk maçı 3-1 kaybettik ama buraya sonuna kadar inanarak geldik. Gönül isaterdi ki turu geçelim ama buradan başımız dik ayrılıyoruz. Elimizden geleni yaptık. Buraya kadarmış. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



Yunus Emre, "Bizim için gurur verici bir şey. Uzun süre sonra Avrupa'da oynadık. Samsun'u ve Türkiye'yi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum. Buranın tecrübeli takımı değiliz ama iyi mücadele ettik. Umarım alışkanlık haline gelir bu. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



