Beşiktaş, derbiye kayıpsız gidiyor!

Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Hyeon-Gyu Oh ve 45+2. dakikada Orkun Kökçü attı. Kasımpaşa'nın golü 57. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak'tan geldi.
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.
Bu sonucun ardından Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde eden Beşiktaş, 52 puana yükseldi. Kasımpaşa, ligde 24 puanda kaldı.
ARADAN SONRA DERBİ
Beşiktaş, milli aranın ardından ligde derbiye çıkacak. Siyah-beyazlılar, derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Kayserispor'u ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'IN KADROSU
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'i ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Deneyimli teknik adam, ligde geçen hafta oynanan maçta savunmada şans verdiği Djalo'yu kulübeye çekerken, oyuncunun yerine Uduokhai şans buldu.
Sergen Yalçın, ligin 25. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde sahaya sürdüğü ilk 11'i Kasımpaşa maçında yeniden görevlendirdi.
İLBER ORTAYLI UNUTULMADI
Geçtiğimiz günlerde vefat eden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, Tüpraş Stadı'nda unutulmadı.
Beşiktaşlı kimliğiyle de bilinen Ortaylı için karşılaşmadan önce stadyumda anons yapıldı ve 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Ortaylı ailesi, Kasımpaşa mücadelesini başkan Serdal Adalı ile beraber izledi.
İlber Ortaylı'nın torunu da seremoniye siyah-beyazlı takımla çıktı.
Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, güney tribününde Ortaylı ile ilgili "Bir de Çarşı'yı seviyorum. Onlar farklı." pankartını açtı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TFF'YE TEPKİ
Siyah-beyazlı tribünler, karşılaşma öncesinde açtıkları pankart ile Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi.
Doğu tribünde Beşiktaş efsanelerinden Hakkı Yeten'in fotoğrafının olduğu pankartta "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak!" ifadelerine yer verildi.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, karşılaşmanın 11. dakikasında 1-0 öne geçti. Bu dakikada soldan Orkun Kökçü'nün ortasında Hyun-Gyu Oh, bekletmeden tek vuruş yaptı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne taşıdı.
DEVRE BİTMEDEN 2 OLDU!
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 45+2. dakikada Orkun Kökçü ile ikinci golü buldu. Bu dakikada sağdan Amir Murillo'nun ortasında Orkun'a geldi. Milli futbolcu, bu topta bekletmeden tek vuruşta bir aşırtma yaptı ve durumu 2-0'a getirdi.
BEŞİKTAŞ DEVREDE ÖNDE
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.
KASIMPAŞA PENALTI KAZANDI
Kasımpaşa, karşılaşmanın 53. dakikasında penaltı kazandı. Hakem Batuhan Kolak, bu dakikada Amir Murillo ile Adem Arous arasında yaşanan pozisyon sonrası penaltı noktasını gösterdi. Arous'un sakatlığı nedeniyle oyun yaklaşık 5 dakika durdu.
KASIMPAŞA FARKI BİRE DÜŞÜRDÜ
Kasımpaşa'da 57. dakikada penaltıyı kullanan Adrian Benedyczak, topu ağlara gönderdi. Kasımpaşa, bu golle Beşiktaş karşısında farkı bire düşürdü ve durum 2-1'e geldi.
BEŞİKTAŞ KAZANDI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı. Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Ben Ouanes'in indirdiği topu ceza sahası dışından bekletmeden kaleye gönderen Cafu'nun sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
11. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orkun Kökçü'nün sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte savunmadan önce dokunan Oh, meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi: 1-0.
22. dakikada soldan kullanılan kornerde Cafu'nun kale önüne yaptığı ortayı kaleci Ersin Destanoğlu, son anda çelmeyi başardı.
45+2. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Sağ kanattan Murillo'nun ceza sahasına yaptığı ortaya penaltı noktasının gerisinde top yere değmeden havada ayak içiyle dokunan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 2-0.
Beşiktaş, maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Kasımpaşa, penaltı kazandı. Beşiktaş yarı sahasının ortalarından kullanılan frikikte Arous, Murillo'nun ayakla yaptığı müdahale sonundan ceza sahası içinde yer kalırken hakem Batuhan Kolak, beyaz noktayı gösterdi.
57. dakikada Benedyczak'ın kullandığı penaltıda top ve kaleci Ersin Destanoğlu, ayrı köşelere gitti: 2-1.
79. dakikada Beşiktaş, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün başlattığı atakta Rashica, aldığı pasla soldan ceza sahasına girdi. Oyuncunun sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topu Cengiz Ünder altıpasın gerisinde tamamlamak istedi ancak kaleci Gianniotis'in omzuna çarpan top kornere gitti.
81. dakikada Olaitan'ın soldan ceza sahası içine ortasında Cengiz Ünder, savunma arkasına sarktı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Cengiz'in top yere değmeden ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını bir kez daha engelledi.
90+5. dakikada sağdan Cafu'nun kullandığı frikikte altıpas önünde Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
Beşiktaş, maçı 2-1 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Batuhan Kolak, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 71 Cengiz Ünder), Orkun Kökçü (Dk. 90+3 Salih Uçan), Cerny (Dk. 71 Rashica), Olaitan, Oh
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous (Dk. 58 Opoku), Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Gueye), Cafu, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Allevinah (Dk. 86 Kubilay Kanatsızkuş), Benedyczak (Dk. 87 Eyüp Aydın)
Goller: Dk. 11 Oh, Dk. 45+2 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 57 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 12 Cafu, Dk. 15 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 16 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 62 Winck, Dk. 66 Allevinah, Dk. 81 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 52 Ndidi, Dk. 54 Murillo, Dk. 78 Rıdvan Yılmaz, Dk. 86 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş)
