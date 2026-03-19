Hyeon-Gyu Oh: 'Beşiktaş'ta kalmak istiyorum'

Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh, Kasımpaşa maçındaki galibiyeti değerlendirdi.
Güney Koreli futbolcu, "Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz." dedi.
Hyeon-Gyu Oh, "Beşiktaş'ta olmak benim için değerli. Her gün hayaller kuruyorum. Beşiktaş'ta olabilecek kadar uzun süre kalmak istiyorum. Bu seyircinin desteğiyle oynamak çok önemli. Burada olduğum her gün tekrar tekrar mutlu oluyorum." diye konuştu.
Güney Koreli futbolcu, "Bizim için önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz." dedi.
Hyeon-Gyu Oh, "Beşiktaş'ta olmak benim için değerli. Her gün hayaller kuruyorum. Beşiktaş'ta olabilecek kadar uzun süre kalmak istiyorum. Bu seyircinin desteğiyle oynamak çok önemli. Burada olduğum her gün tekrar tekrar mutlu oluyorum." diye konuştu.