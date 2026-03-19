Noa Lang'tan Osimhen için paylaşım

Galatasaray'ın iki yıldızı Noa Lang ve Victor Osimhen, Liverpool maçında sakatlık yaşadı.
İki futbolcu, karşılaşmanın ardından görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Lang, Osimhen için, "İkizim." yorumunda yaptı.
Hollandalı futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük dikkat çekti.
