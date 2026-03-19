Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Mücadeleye damga vuran isimlerden birisi ise Uğurcan Çakır oldu. Yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Çakır, bilhassa Muhammed Salah'ın 45+4. dakikada kurtardığı penaltı ile kalesinde adeta devleşti.
Milli kaleci mücadelenin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 29 yaşındaki ismin paylaşımında, "Şimdi tek hedef şampiyonluk! Seneye görüşmek üzere!" İfadeleri yer aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
📲Uğurcan Çakır'dan paylaşım: "Şimdi tek hedef şampiyonluk! Seneye görüşmek üzere! @ChampionsLeague" pic.twitter.com/n7WZlEWg8v
— Sporx (@sporx) March 19, 2026