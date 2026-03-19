18 Mart
Liverpool-Galatasaray
4-0
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
4-1
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
3-2
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Noa Lang için "parmağı koptu" haberi!

Liverpool maçında sakatlanan Noa Lang'ın parmağı koptu. Hollandalı futbolcu, maçın ardından hastaneye götürüldü.

19 Mart 2026 02:06 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2026 02:34
Haber: Sporx.com
Noa Lang için 'parmağı koptu' haberi!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olan Galatasaray'da talihsiz bir sakatlık yaşandı. 

Galatasaray'da sakatlanan Victor Osimhen yerine ikinci yarının başına oyuna dahil olan Noa Lang, sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sarı-kırmızılılarda sakatlanan Noa Lang yerine 80. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.

PARMAĞI KOPTU

TRT Spor'un haberine göre Liverpool maçında sakatlanan Noa Lang'ın, parmağı koptu. Hollandalı futbolcu, maçın ardından hastaneye götürüldü.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
