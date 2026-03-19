Noa Lang için 'parmağı koptu' haberi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olan Galatasaray'da talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Galatasaray'da sakatlanan Victor Osimhen yerine ikinci yarının başına oyuna dahil olan Noa Lang, sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlanan Noa Lang yerine 80. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.
PARMAĞI KOPTU
TRT Spor'un haberine göre Liverpool maçında sakatlanan Noa Lang'ın, parmağı koptu. Hollandalı futbolcu, maçın ardından hastaneye götürüldü.
Galatasaray'da sakatlanan Victor Osimhen yerine ikinci yarının başına oyuna dahil olan Noa Lang, sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Sarı-kırmızılılarda sakatlanan Noa Lang yerine 80. dakikada Mauro Icardi oyuna dahil oldu.
PARMAĞI KOPTU
TRT Spor'un haberine göre Liverpool maçında sakatlanan Noa Lang'ın, parmağı koptu. Hollandalı futbolcu, maçın ardından hastaneye götürüldü.