Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a komşudan transfer kancası!

Trendyol Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde hem takviye yapılacak bölgeler hem de takımdan ayrılması muhtemel isimler netleşmeye başlıyor.
Bu doğrultuda gündeme gelen son iddia ise Sofyan Amrabat ile ilgili oldu. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçiren Faslı orta sahaya yeni bir talip çıktı.
OLYMPIAKOS DEVREDE
Transferfeed'in haberine göre Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiakos, sezon sonunda Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan İspanya'dan Villarreal'in de 29 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Haberde ayrıca Real Betis'in oyuncu için satın alma opsiyonunun bulunmadığı bilgisine yer verildi.
SAKATLIKTAN DÖNDÜ
Sezonun büyük bölümünü sakatlık nedeniyle kaçıran Amrabat, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden kadroya dahil oldu. Faslı futbolcu, bu sezon Betis formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Amrabat, 2024 yazında 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro civarında gösteriliyor.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|49
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|25
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17