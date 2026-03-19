19 Mart
Rayo Vallecano-Samsunspor
23:00
19 Mart
Beşiktaş-Kasımpaşa
20:00
19 Mart
Rakow-Fiorentina
20:45
19 Mart
Konyaspor-Gençlerbirliği
20:00
19 Mart
Kayserispor-Karagümrük
16:00
19 Mart
Strasbourg-Rijeka
23:00
19 Mart
Shakhtar-Lech Poznan
23:00
19 Mart
Sparta Prag-Alkmaar
23:00
19 Mart
FC Midtjylland-N. Forest
20:45
19 Mart
Lyon-Celta Vigo
20:45
19 Mart
AEK Larnaca-C.Palace
20:45
19 Mart
AEK Athens-NK Celje
20:45
19 Mart
Aston Villa-Lille
23:00
19 Mart
Real Betis-Panathinaikos
23:00
19 Mart
FC Porto-VfB Stuttgart
23:00
19 Mart
Roma-Bologna
23:00
19 Mart
Freiburg-Genk
20:45
19 Mart
Mainz 05-Sigma Olomouc
20:45

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a komşudan transfer kancası!

Fenerbahçe'de gelecek sezonunu planlamasında yer almayan Sofyan Amrabat'a Yunanistan ekibi Olympiakos talip oldu.

19 Mart 2026 10:31
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'a komşudan transfer kancası!
Trendyol Süper Lig'de sezonun son virajına girilirken Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertlilerde hem takviye yapılacak bölgeler hem de takımdan ayrılması muhtemel isimler netleşmeye başlıyor.

Bu doğrultuda gündeme gelen son iddia ise Sofyan Amrabat ile ilgili oldu. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçiren Faslı orta sahaya yeni bir talip çıktı.

OLYMPIAKOS DEVREDE

Transferfeed'in haberine göre Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiakos, sezon sonunda Amrabat'ı kadrosuna katmak istiyor. Öte yandan İspanya'dan Villarreal'in de 29 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Haberde ayrıca Real Betis'in oyuncu için satın alma opsiyonunun bulunmadığı bilgisine yer verildi.

SAKATLIKTAN DÖNDÜ

Sezonun büyük bölümünü sakatlık nedeniyle kaçıran Amrabat, uzun bir aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden kadroya dahil oldu. Faslı futbolcu, bu sezon Betis formasıyla 11 karşılaşmada görev aldı.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Amrabat, 2024 yazında 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulüple 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro civarında gösteriliyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
