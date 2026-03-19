18 Mart
Liverpool-Galatasaray
4-0
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
4-1
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
3-2
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Hugo Ekitike: "Galatasaray'ı 10-0 yenebilirdik!"

Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, Galatasaray karşılaşması sonrası konuştu.

calendar 19 Mart 2026 01:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Liverpool'un Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde elemesinin ardından Hugo Ekitike açıklamalarda bulundu.

Sonucu değerlendiren Hugo Ekitike "Gerçekten çok mutluyum. Bu gece harika bir iş çıkardık. 10-0 bile kazanabilirdik." dedi.

Açıklamalarına devam eden 23 yalındaki forvet "Dürüst olmak gerekirse, bu gece daha fazla gol atabilirdim. Bence daha rahat oynadık. Birbirimiz için harika bir iş çıkardık. Çok çalıştık." ifadelerini kullandı.

Çeyrek finalde eski takımı PSG ile eşleşecek olmaları hakkında konuşan Ekitike "Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum." açıklamasını yaptı.

Mohammed Salah ile ilgili konuşan Ekitike "O bir efsane, biliyorsunuz. Tabii ki bazen insanlar onun zor bir sezon geçirdiğini söylüyor... Ama bu gece birçok şansı vardı ve yine de bana harika bir pas atacak zihniyete sahipti. Onun adına gerçekten çok mutluyum. Bunu hak etti." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
