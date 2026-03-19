Uğurcan Çakır'dan Liverpool maçında 11 kurtarış!

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Liverpool ile deplasmanda oynanan maçta performansıyla dikkat çekti.
Milli file bekçisi, Liverpool karşısındaki 4-0'lık mağlubiyete rağmen mücadeleyi 11 kurtarış ile tamamladı.
Liverpool karşısında birçok pozisyonda önemli kurtarışlar yapan deneyimli file bekçisi, 45+4. dakikada Muhammed Salah'ın penaltısına da izin vermedi.
Monaco deplasmanında da penaltı kurtaran Uğurcan Çakır, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde iki penaltı kurtaran ilk kaleci oldu.
🧤UĞURCAN ÇAKIR!
⛔️Salah'ın penaltısını kurtardı!
📍Liverpool 1-0 Galatasaraypic.twitter.com/SIZ2KEBzLJ
— Sporx (@sporx) March 18, 2026
