18 Mart
Liverpool-Galatasaray
4-0
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
4-1
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
3-2
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Türk Telekom, BTK Avrupa Kupası yarı finalinde!

Türk Telekom Basketbol Takımı, İsrail'in Hapoel Midtown Jerusalem ekibini 91-90 yenerek BKT Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldi.

19 Mart 2026 01:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde Türk Telekom Basketbol Takımı, İsrail'in Hapoel Midtown Jerusalem ekibini 91-90 yenerek yarı finale yükseldi.

Maça iyi başlayan İsrail temsilcisi, ilk 7 dakikayı 6-0 üstünlükle geçti. Türk Telekom Usher'in sayılarıyla oyunda kalmaya çalıştı ancak Hapoel Midtown, Jared Harper'in etkili atışları sonucu ilk çeyreği 25-19 önde bitirdi.

İkinci periyotta Trifunovic'in etkili oyunuyla sürüklediği Türk Telekom'a, dış şutlarda ile yanıt veren Hapoel Midtown, soyunma odasına 50-46 önde gitti.

Üçüncü periyotta hücumda setleri kurmakta zorlanan Ankara temsilcisi, dış atışlarda düşük yüzdeyle oynadı ve top kayıpları yaptı. Türk Telekom, Allman ve Smith'in etkili oyunuyla skor üretse de periyot 67-63 İsrail ekibinin lehine sona erdi.

Son periyodun ilk 8 dakikasında peş peşe bulduğu sayılarla farkı kapatan başkent ekibi, skoru da 77-76'ye getirmeyi başardı. Kalan bölümde Allman ve Smith'in sayı ve asistleriyle katkı yaptığı Türk Telekom, karşılaşmayı da 91-90 kazandı.

Adını yarı finale yazdıran Türk Telekom, yarı finalde Cosea JL eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Salon: Belgrad Ranko Zeravica

Hakemler: Rain Peerandi (Estonya), Michele Rossi (İtalya), Franko Gracin (Hırvatistan)

Hapoel Midtown: Harper 29, Wiley 16, Mobley 7, Zoosmen 10, James 3, Smith 8, Paretsky, Winston 9, Huber 3, Lamb 5, Skampintsev

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 4, Devoe, Trifunovic 17, Bankston, Simonovic 3, Allman 25, Berkan Durmaz 3, Alexander 3, Usher 11, Smith 25

1. Periyot: 25-19

Devre: 50-46

3. Periyot: 67-63

Beş faulle çıkan: 38.19 Harper (Hapoel Midtown)

Yarı Final eşleşmeleri şu şekilde;



 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.