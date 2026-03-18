18 Mart
Liverpool-Galatasaray
3-060'
18 Mart
Barcelona-Newcastle
7-2
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
3-060'
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
2-161'
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-0
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-1

Atila Gerin: "Kümede kalma mücadelesi vereceğiz"

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, ligdeki Trabzonspor maçının ardından konuştu.

18 Mart 2026 23:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Atila Gerin, kalan 7 haftada kümede kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerin, Trabzonspor'un en iştahlı döneminde kendileriyle karşılaştığını dile getirdi.

Bordo-mavili rakiplerinin hem zirve yarışında hem de Şampiyonlar Ligi mücadelesi içinde olduğunu vurgulayan Gerin, "Çok büyük ve kaliteli bir takımla karşılaştık. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. En azından savunma planımız ciddi biçimde işledi. Orta sahadaki pas bağlantılarını kesip kenarlarda sıkıştırmak istedik. Akan oyunda pozisyon vermedik, duran toplarda pozisyon verdik. Boy olarak ligin en iyi takımlarından birisi Trabzonspor. Galibiyetlerinden dolayı onları tebrik ediyorum. En azından yerde yatmadan bir maç bitirdik. Bize çok puan lazım. Genç oyuncularımızı geliştirerek oynamaya çalışıyoruz. Son 3 maçı puansız tamamlamayı hak etmedik. Bugün 1 puan alabilseydik çok iyi olacaktık. Milli arada eksiklerimizi gidererek, kalan 7 maçta maksimum puan alarak kümede kalma mücadelesi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un mücadeleye çift santrforla başlamasıyla orta sahada daha kalabalık olduklarının altını çizen Gerin, şunları söyledi:

"Topa sahip olma konusunda iyiydik. Ama kaliteli işler yapamadık. Trabzonspor'a karşı bunu yapmak kolay değil. Bizim oyuncularımızın kaliteli işler yapması kolay değil, çok genç oyuncularımız var. Bunun çalışmasını yapacağız. Ufak tefek dokunuşlarımız olacak. Bu takımı oynatarak, bir şeyler yapabileceğimizi göstermiştik. Şimdiye kadar oyunu hiç çirkinleştirmedik. En azından gol yemezsek kazanacağımız maçlar olacaktır."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
