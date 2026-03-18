18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
2-229'
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
4-0
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
0-053'
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
0-054'

Braga, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde

Braga, 2-0'ın rövanşında sahasında Ferencvaros'u 4-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

18 Mart 2026 20:23 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2026 20:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Braga, sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Braga, maçı 4-0'lık sonuçla kazandı.

Karşılaşmada Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 11 ve 53. dakikalarda Ricardo Horta, 15. dakikada Florian Grillitsch ve 34. dakikada Gabriel Martinez attı.

İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Braga, bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 17 7 3 52 29 58
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 27 5 8 14 19 37 23
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
