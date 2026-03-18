Braga, Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Braga, sahasında Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. Braga, maçı 4-0'lık sonuçla kazandı.
Karşılaşmada Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 11 ve 53. dakikalarda Ricardo Horta, 15. dakikada Florian Grillitsch ve 34. dakikada Gabriel Martinez attı.
İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Braga, bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Ferencvaros, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.
