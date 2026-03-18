Alanyaspor, Kocaelispor maçıyla hasreti bitirdi!

Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı 5-0'lık skorla kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Florent Hadergjonaj, 31. dakikada Ui-Jo Hwang, 63. dakikada Nuno Lima, 81. dakikada İbrahim Kaya ve 88. dakikada Nicolas Janvier kaydetti.
Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı. Kocaelispor, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puana yükseldi. Kocaelispor, 33 puanda kaldı.
Alanyaspor, milli aranın ardından Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kocaelispor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
21. dakikada ceza sahasına giren Mounie'nin vuruşunda topu kaleci Gökhan Değirmenci, kontrol etti.
26. dakikada Alanyaspor öne geçti. Janvier'in pasında topla ceza sahası dışı çaprazında buluşan Hadergjonaj'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Orta sahanın gerisinden Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta Hwang savunma arkasına sarktı. Topla ceza sahasında buluşan Hwang'in sağ çaprazdan vuruşunda fileleri havalandırdı: 2-0.
Karşılaşmasının ilk devresi Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
