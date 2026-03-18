18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Alanyaspor, Kocaelispor maçıyla hasreti bitirdi!

Alanyaspor, ligde sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 5-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi, ligde 4 maç sonra kazandı.

calendar 18 Mart 2026 17:52
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor, sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçı 5-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Florent Hadergjonaj, 31. dakikada Ui-Jo Hwang, 63. dakikada Nuno Lima, 81. dakikada İbrahim Kaya ve 88. dakikada Nicolas Janvier kaydetti.

Alanyaspor, bu galibiyetle birlikte ligde 4 hafta sonra kazandı. Kocaelispor, ligde üst üste ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonucun ardından Alanyaspor, 31 puana yükseldi. Kocaelispor, 33 puanda kaldı.

Alanyaspor, milli aranın ardından Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Kocaelispor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

21. dakikada ceza sahasına giren Mounie'nin vuruşunda topu kaleci Gökhan Değirmenci, kontrol etti.

26. dakikada Alanyaspor öne geçti. Janvier'in pasında topla ceza sahası dışı çaprazında buluşan Hadergjonaj'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Orta sahanın gerisinden Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta Hwang savunma arkasına sarktı. Topla ceza sahasında buluşan Hwang'in sağ çaprazdan vuruşunda fileleri havalandırdı: 2-0.

Karşılaşmasının ilk devresi Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
