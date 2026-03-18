Vaclav Cerny milli takımdan affını istedi!

Beşiktaş'ta forma giyen Vaclav Cerny, milli takım kadrosuna çağrılmasına rağmen affını istedi.
Çekyalı futbolcunun bu kararının arkasında ailevi nedenlerin olduğu öğrenildi. Bu sebeple milli takım kampına katılmayacak olan Cerny, milli arada kulüpten aldığı özel izinle ülkesine gidip ardından antrenmanlara katılmak üzere İstanbul'a dönecek
Cerny bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.
