18 Mart
Liverpool-Galatasaray
23:00
18 Mart
Barcelona-Newcastle
20:45
18 Mart
Bayern Munih-Atalanta
23:00
18 Mart
Tottenham-Atletico Madrid
23:00
18 Mart
Braga-Ferencvaros
18:30
18 Mart
Alanyaspor-Kocaelispor
5-0
18 Mart
Başakşehir-Antalyaspor
20:00
18 Mart
Eyüpspor-Trabzonspor
20:00

Vaclav Cerny milli takımdan affını istedi!

Beşiktaş'ta forma giyen Vaclav Cerny, milli takım kadrosundan ailevi sebeplerden ötürü affını talep etti.

calendar 18 Mart 2026 17:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta forma giyen Vaclav Cerny, milli takım kadrosuna çağrılmasına rağmen affını istedi.

Çekyalı futbolcunun bu kararının arkasında ailevi nedenlerin olduğu öğrenildi. Bu sebeple milli takım kampına katılmayacak olan Cerny, milli arada kulüpten aldığı özel izinle ülkesine gidip ardından antrenmanlara katılmak üzere İstanbul'a dönecek

Cerny bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maçta 6 gol 8 asistlik performans gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
IAB
