26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi: Serhou Guirassy

Fenerbahçe, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlıyor. Sarı-Lacivertliler, büyük bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Borussia Dortmund'dan Serhou Guirassy'nin adı listede yer alıyor.

26 Mart 2026 11:42
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen ve eksikleri kapatmayı amaçlayan sarı-lacivertli yönetim Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki forveti Serhou Guirassy'yi gündemine aldı.

40 MİLYON EURO

Borussia Dortmund'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Gineli yıldızın piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Fenerbahçe'nin Guirassy'yi kiralık olarak transfer etmek istediği ve satın alma opsiyonu ekleyeceği bildirildi.

DORTMUND PERFORMANSI

Temmuz 2024'te Borussia Dortmund'a katılan Guirassy, 89 maçta 56 gol, 15 asistlik performans gösterdi.

Bu sezon da Alman kulübünde 39 maçta 18 gol, 6 asistlik bir istatistik yakalayan tecrübeli forvet, başarılı bir grafik çizdi.

AVRUPA'DA DA İZLENİYOR

Özellikle 2024-2025 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 13 gol atarak zirveye çıkan 30 yaşındaki yıldız, önemli bir iz bırakmıştı. Bu sezon da Devler Ligi'nde 4 gol, 4 asistle oynayan başarılı futbolcu, 8 gole direkt etki etti. Guirassy, Avrupa'da da izleniyor.

TEDESCO ÇOK İYİ TANIYOR

Teknik Direktör Domenico Tedesco, Serhou Guirassy'yi çok iyi tanıyor.

Almanya'da Stuttgart, Köln ve Borussia Dortmund'la başarılı olan Gineli forveti yakından takip eden İtalyan hoca, Fenerbahçe'ye başarılı yıldızı getirmeye sıcak bakıyor.

NURİ ŞAHİN'LE PARLADI

Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'le çalıştı ve başarılı oldu. Bu sezon Süper Lig'de Başakşehir'i çalıştıran Nuri Şahin'le geçen sezon çalışan Guirassy, 23 maça çıkıp 14 gol attı, 7 asist yaptı ve 21 gole doğrudan etki etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
