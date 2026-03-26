Fenerbahçe'ye Gineli gol makinesi: Serhou Guirassy

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
Forvet hattını güçlendirmek isteyen ve eksikleri kapatmayı amaçlayan sarı-lacivertli yönetim Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki forveti Serhou Guirassy'yi gündemine aldı.
40 MİLYON EURO
Borussia Dortmund'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Gineli yıldızın piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
FENERBAHÇE'NİN PLANI
Fenerbahçe'nin Guirassy'yi kiralık olarak transfer etmek istediği ve satın alma opsiyonu ekleyeceği bildirildi.
DORTMUND PERFORMANSI
Temmuz 2024'te Borussia Dortmund'a katılan Guirassy, 89 maçta 56 gol, 15 asistlik performans gösterdi.
Bu sezon da Alman kulübünde 39 maçta 18 gol, 6 asistlik bir istatistik yakalayan tecrübeli forvet, başarılı bir grafik çizdi.
AVRUPA'DA DA İZLENİYOR
Özellikle 2024-2025 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 13 gol atarak zirveye çıkan 30 yaşındaki yıldız, önemli bir iz bırakmıştı. Bu sezon da Devler Ligi'nde 4 gol, 4 asistle oynayan başarılı futbolcu, 8 gole direkt etki etti. Guirassy, Avrupa'da da izleniyor.
TEDESCO ÇOK İYİ TANIYOR
Teknik Direktör Domenico Tedesco, Serhou Guirassy'yi çok iyi tanıyor.
Almanya'da Stuttgart, Köln ve Borussia Dortmund'la başarılı olan Gineli forveti yakından takip eden İtalyan hoca, Fenerbahçe'ye başarılı yıldızı getirmeye sıcak bakıyor.
NURİ ŞAHİN'LE PARLADI
Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'le çalıştı ve başarılı oldu. Bu sezon Süper Lig'de Başakşehir'i çalıştıran Nuri Şahin'le geçen sezon çalışan Guirassy, 23 maça çıkıp 14 gol attı, 7 asist yaptı ve 21 gole doğrudan etki etti.
Forvet hattını güçlendirmek isteyen ve eksikleri kapatmayı amaçlayan sarı-lacivertli yönetim Borussia Dortmund'un 30 yaşındaki forveti Serhou Guirassy'yi gündemine aldı.
40 MİLYON EURO
Borussia Dortmund'la Haziran 2028'e kadar sözleşmesi olan Gineli yıldızın piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.
FENERBAHÇE'NİN PLANI
Fenerbahçe'nin Guirassy'yi kiralık olarak transfer etmek istediği ve satın alma opsiyonu ekleyeceği bildirildi.
DORTMUND PERFORMANSI
Temmuz 2024'te Borussia Dortmund'a katılan Guirassy, 89 maçta 56 gol, 15 asistlik performans gösterdi.
Bu sezon da Alman kulübünde 39 maçta 18 gol, 6 asistlik bir istatistik yakalayan tecrübeli forvet, başarılı bir grafik çizdi.
AVRUPA'DA DA İZLENİYOR
Özellikle 2024-2025 sezonunda Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 13 gol atarak zirveye çıkan 30 yaşındaki yıldız, önemli bir iz bırakmıştı. Bu sezon da Devler Ligi'nde 4 gol, 4 asistle oynayan başarılı futbolcu, 8 gole direkt etki etti. Guirassy, Avrupa'da da izleniyor.
TEDESCO ÇOK İYİ TANIYOR
Teknik Direktör Domenico Tedesco, Serhou Guirassy'yi çok iyi tanıyor.
Almanya'da Stuttgart, Köln ve Borussia Dortmund'la başarılı olan Gineli forveti yakından takip eden İtalyan hoca, Fenerbahçe'ye başarılı yıldızı getirmeye sıcak bakıyor.
NURİ ŞAHİN'LE PARLADI
Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'le çalıştı ve başarılı oldu. Bu sezon Süper Lig'de Başakşehir'i çalıştıran Nuri Şahin'le geçen sezon çalışan Guirassy, 23 maça çıkıp 14 gol attı, 7 asist yaptı ve 21 gole doğrudan etki etti.