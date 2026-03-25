Yamal'ın babası Nasraoui: 'Kalitesinin yüzde 20'sini göstermedi'

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında babası Munir Nasraoui'den dikkat çeken açıklamalar geldi.



"KALİTESİNİN YÜZDE 20'SİNİ BİLE GÖSTERMEDİ"



Nasraoui, oğlunun mevcut performansının gerçek potansiyelini yansıtmadığını savundu:



"Lamine henüz futbol kalitesinin %20'sini bile göstermedi. Bunu unutmayın."



"KİMSEYLE KIYASLAMIYORUM"



Yamal'ın babası, oğlunun Lionel Messi, Cristiano Ronaldo veya Kylian Mbappe ile kıyaslanmasına da karşı çıktı:



"Onu kimseyle karşılaştırmıyorum. Sadece kendisiyle kıyaslarım. Tüm futbolculara saygı duyuyorum."



