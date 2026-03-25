Yamal'ın babası Nasraoui: "Kalitesinin yüzde 20'sini göstermedi"

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Lamine Yamal hakkında babası Munir Nasraoui'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

calendar 25 Mart 2026 22:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
"KALİTESİNİN YÜZDE 20'SİNİ BİLE GÖSTERMEDİ"

Nasraoui, oğlunun mevcut performansının gerçek potansiyelini yansıtmadığını savundu:

"Lamine henüz futbol kalitesinin %20'sini bile göstermedi. Bunu unutmayın."

"KİMSEYLE KIYASLAMIYORUM"

Yamal'ın babası, oğlunun Lionel Messi, Cristiano Ronaldo veya Kylian Mbappe ile kıyaslanmasına da karşı çıktı:

"Onu kimseyle karşılaştırmıyorum. Sadece kendisiyle kıyaslarım. Tüm futbolculara saygı duyuyorum."

