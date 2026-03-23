Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

2026 yılı Mart ayında yapılması beklenen mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde.

Destek ödemeleri genellikle belirlenen takvim doğrultusunda ve T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılıyor. Ancak 23 Mart itibarıyla tüm ödemelerin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin resmi bir güncelleme yakından takip ediliyor.

2026 üretim yılı için destek tutarlarında artışa gidildi. Destek katsayı değeri dekar başına 310 TL oldu. Artış oranı ise yüzde 27 olarak hesaplandı. Yeni düzenlemeye göre Mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin yüzde 25'i devlet tarafından karşılanacak.

Mazot ve gübre desteği yattı mı, nasıl öğrenilir?

Çiftçiler, destek ödemelerinin hesaplarına geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Bunun için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Tarımsal destek ödemeleri sorgulama" yazıp ÇKS kaydına ait ödemeler görüntülenebiliyor.

Bu ekran üzerinden mazot ve gübre desteği dahil tüm destek kalemleri detaylı şekilde listeleniyor.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri farklı kanallar üzerinden de takip edilebiliyor. Bu kanallar arasında Ziraat Bankası mobil uygulaması, Ziraat Bankası ATM'leri, banka şubeleri ve e-Devlet sistemi yer alıyor