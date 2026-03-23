Haber Tarihi: 23 Mart 2026 18:06 - Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 18:06

Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Mart ayıyla birlikte çiftçilerin gözü mazot ve gübre desteği ödemelerine çevrildi. "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları araştırılırken, 2026 yılı destek tutarı ve sorgulama ekranı da merak ediliyor. İşte detaylar…

Abone Ol
2026 yılı Mart ayında yapılması beklenen mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan takvimde.
Destek ödemeleri genellikle belirlenen takvim doğrultusunda ve T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak hesaplara yatırılıyor. Ancak 23 Mart itibarıyla tüm ödemelerin tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin resmi bir güncelleme yakından takip ediliyor.

Mazot gübre desteği ne kadar oldu 2026?
2026 üretim yılı için destek tutarlarında artışa gidildi. Destek katsayı değeri dekar başına 310 TL oldu. Artış oranı ise yüzde 27 olarak hesaplandı. Yeni düzenlemeye göre Mazot maliyetinin yüzde 50'si, gübre maliyetinin yüzde 25'i devlet tarafından karşılanacak.

Mazot ve gübre desteği yattı mı, nasıl öğrenilir?
Çiftçiler, destek ödemelerinin hesaplarına geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Bunun için sisteme giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Tarımsal destek ödemeleri sorgulama" yazıp ÇKS kaydına ait ödemeler görüntülenebiliyor.

Bu ekran üzerinden mazot ve gübre desteği dahil tüm destek kalemleri detaylı şekilde listeleniyor.

Destek ödemeleri nereden kontrol edilir?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri farklı kanallar üzerinden de takip edilebiliyor. Bu kanallar arasında Ziraat Bankası mobil uygulaması, Ziraat Bankası ATM'leri, banka şubeleri ve e-Devlet sistemi yer alıyor

 Reklam 
1
İstanbulspor'dan Osimhen açıklaması!
2
Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Ameliyata alındı
3
Galatasaray'ın Osimhen'siz karnesi ortaya çıktı
4
Galatasaray'da Nelsson sürprizi: Geri dönüyor!
5
Fenerbahçe'den Rüdiger atağı! İlk temas kuruldu
6
Hurma: "Sanki kahveden 11 adamla F.Bahçe'yi yendik!"
7
Real Madrid TV kanalı: "Bizi bitirmeye çalıştı!"

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.