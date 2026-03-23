Galatasaray'dan Osimhen'in durumu için açıklama!

calendar 23 Mart 2026 17:46 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 17:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

OSIMHEN NE DEMİŞTİ?

Sakatlık anını ülkesi Nijerya'da anlatan Osimhen, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum. Elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı."

Yıldız golcü ayrıca Liverpoollu futbolcuların maç sonrası kendisiyle iletişime geçtiğini ve Ibrahima Konate'nin de kendisine mesaj atarak yaşanan pozisyonda kötü niyetinin olmadığını ilettiğini söyledi.

5-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK

Osimhen, sakatlığının yaklaşık 5-6 hafta süreceğini ifade ederken, tedavi sürecine göre dönüş tarihinin netleşeceği belirtildi.


KAÇIRMASI BEKLENEN MAÇLAR

Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarının yanı sıra Kocaelispor ile iç sahada oynanacak karşılaşmayı kaçırması bekleniyor. Nijeryalı yıldızın ayrıca Gençlerbirliği ile hem lig hem de kupa maçlarında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

PERFORMANSI

26 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 26 maça çıktı ve 19 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
