Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlıyor.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ GAİN: 58
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 59
(4. ÇEYREK OYNANIYOR)
1. ÇEYREK: 19-13
DEVRE: 35-39
3. ÇEYREK: 58-59
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Eşleşmede ev sahibi avantajı bulunan siyah-beyazlılar; ilk maçı 82-79 kazanırken, ardından iki müsabakayı Bahçeşehir Koleji 101-79 ve 98-95'lik skorlarla kazanmayı başardı. Beşiktaş GAİN, son müsabakada rakibini deplasmanda 73-71 yenerek pes etmedi ve seriyi evinde oynanacak son maça taşımayı başardı.
Karşılaşmadan galip ayrılan ekip seriyi 3-2 kazanacak ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.
CANLI | Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni konuk ediyor.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlıyor.
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