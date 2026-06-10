CANLI | Beşiktaş GAİN - Bahçeşehir Koleji

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji'ni ağırlıyor.



Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.



CANLI SKOR:



BEŞİKTAŞ GAİN: 58



BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 59



(4. ÇEYREK OYNANIYOR)



1. ÇEYREK: 19-13

DEVRE: 35-39

3. ÇEYREK: 58-59



SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,

SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!



Eşleşmede ev sahibi avantajı bulunan siyah-beyazlılar; ilk maçı 82-79 kazanırken, ardından iki müsabakayı Bahçeşehir Koleji 101-79 ve 98-95'lik skorlarla kazanmayı başardı. Beşiktaş GAİN, son müsabakada rakibini deplasmanda 73-71 yenerek pes etmedi ve seriyi evinde oynanacak son maça taşımayı başardı.



Karşılaşmadan galip ayrılan ekip seriyi 3-2 kazanacak ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.



