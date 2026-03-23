Aral Şimşir, A Milli Takım'da yok!

Midtjylland forması giyen Aral Şimşir, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'da olmayacağını açıkladı.

calendar 23 Mart 2026 18:57 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2026 18:58
A Milli Takım'ın kadrosuna davet edilen Aral Şimşir, milli takıma katılmayacak.

Midtjylland forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle milli takımda olmayacağını açıkladı.

Aral Şimşir'in açıklaması şu şekilde:

"Ne yazık ki hafif bir sakatlık nedeniyle bu sefer milli takıma katılamayacağım.

Ülkemi temsil etmek benim için her zaman büyük bir onur ve asla hafife almadığım bir şey. Bu yüzden bu an benim için daha da zor. Ancak şu an tüm odağım doğru şekilde iyileşmek ve daha güçlü bir şekilde geri dönmek.

En kısa sürede, tamamen hazır ve en iyi halimle sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım.

Destekleriniz için teşekkür ederim."

SEZON PERFORMANSI

Midtjylland'da bu sezon 45 maçta süre bulan Aral Şimşir, 11 gol attı ve 18 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
