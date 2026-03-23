Karşıyaka'da Candost Volkan yerine Ahmet Kandemir!

Karşıyaka'da genel menajer Nihat Mala'nın istifasının ardından antrenör Candost Volkan ile de yollar ayrıldı. Yerine gelecek ismin ise takımın eski antrenörlerinden Ahmet Kandemir olduğu öğrenildi.

23 Mart 2026 17:21
Haber: DHA
Karşıyaka'da Candost Volkan yerine Ahmet Kandemir!
Basketbol Süper Ligi'nde son 7 maçını kaybederek düşme hattında kalan Karşıyaka'da genel menajer Nihat Mala'nın istifasının ardından antrenör Candost Volkan ile de yollar ayrıldı.

Yeşil-kırmızılılarla 16 maçta 3 galibiyet 13 mağlubiyet alan genç çalıştırıcıyla vedalaşan yönetimin takımın eski antrenörlerinden Ahmet Kandemir'le el sıkıştığı öğrenildi.

Son 7 haftada takımın dümeninde olacak Ahmet Kandemir daha önce Karşıyaka'da 2003-2006 yılları arasında ve 2007-2008 sezonunda takımı çalıştırdı.

Yeşil-kırmızılılar, 18 yıl sonra yuvaya dönecek tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde son 7 maçta kurtuluş savaşı verecek.

