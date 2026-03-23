Arbeola'dan üst üste kritik zaferler!

Derbi karşılaşmasında Atletico Madrid'i yenerek son haftalarda ligde ve Avrupa'da önemli zaferler elde eden teknik direktör Alvaro Arbeloa, maç sonrası konuştu.

calendar 23 Mart 2026 11:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, Atletico Madrid'i 3-2'lik skorla geçtikleri derbi karşılaşmasının basın toplantısında, derbiyi kazanmak için oyuncularının sergilediği zihniyet ve karakterin altını çizdi.

Álvaro Arbeloa, Real Madrid'in galibiyetteki haklı payına vurgu yaparken takımının oyunundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şampiyonluk yarışının uzun soluklu olacağını belirten Arbeloa, Valverde'nin Baena'ya yaptığı müdahalenin kırmızı kart olmadığını savundu. Ayrıca Vinícius'un kariyerinin en iyi döneminde olduğunu ifade etti.

"HAKEME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Valverde'nin direk kırmızı kartla oyundan atıldığı pozisyon hakkında konuşan Arbeloa, "Bu armaya yakışır bir karakter ve zihniyet sergiledik. Acı çekmemiz gereken anlar oldu. Kırmızı kart konusunda hakemle farklı görüşlere sahibim. Bana 'aşırı güç' olduğunu söyledi ama ben farklı gördüm; zarar verme niyeti yoktu. En azından gelip bana durumu açıkladı, bunun için ona müteşekkirim; bu her zaman olması gereken iyi bir şey. Şimdi bir milli ara var ama lig mücadelesine devam ediyoruz, bu uzun bir savaş olacak." şeklinde konuştu.

"VİNİCİUS, YETENEKLİ VE KORKUSUZ..."

Galibiyetin mimarlarından Vinícius'un performansı hakkında da ifadelerde bulunan teknik adam, "Vini'den bir büyük maç performansı daha... Yetenekli ve korkusuz. Hata yapsa da tekrar denemekten çekinmiyor. Her zaman söylediğim gibi, takımı sırtlama isteğiyle ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Kariyerinin en iyi döneminde mi bilmiyorum ama o noktaya çok yakın." dedi.

MBAPPE HAKKINDA

Takımın yıldız isimlerinden Mbappe'ye de değinen Arbeloa, "Onlarla çalışmak için çok vaktim olmadı, yavaş yavaş tanıyorum. Sezon ortasında gelip takımın nasıl daha iyi işleyeceğini çözmek kolay değil. Artık oyuncularımı tanıyorum ve Militao gibi isimlerin dönmesi, Jude'un (Bellingham) iyileşmesiyle daha da gelişeceğiz. Gelişim marjımız hâlâ çok yüksek. Mbappé'ye gelince... Her gün en iyi 11'i çıkarmaya çalışıyorum. Elinizde dünyanın en iyisi varken işler kolaylaşıyor. Kylian çok iyi dakikalar çıkardı, eminim milli takımında daha fazla süre alacaktır." açıklamasında bulundu.

BELLİNGHAM'IN GERİ DÖNÜŞÜ

Sakatlığını atlatan Jude Bellingham'ın, takıma yavaş yavaş adapte olacağını belirten Alvaro Arbeloa, "Antrenör olarak en büyük hedefim, 'adaletsiz' davranmak ve bunu hissetmek; yani oyuncuların çok daha fazlasını hak ettiğini görmek. Herkesin güvenime sahip olduğunu hissetmesini istiyorum. Bellingham uzun süredir sahalardan uzaktı; bugünkü gibi yavaş yavaş takıma adapte olmasını bekliyorum. Onun için doğru yeri bulmalı, arkadaşlarıyla doğru bağı kurmasını sağlamalıyız. Sorun şu ki; Bellingham birçok şeyde çok iyi, bazen maçın gerekliliklerine göre takım için en iyisini seçmeniz gerekiyor." şeklinde konuştu.

MOURİNHO, SİMEONE VE GUARDİOLA'YA KARŞI ÜSTÜN

Dünyanın en iyi teknik direktörlerini birkaç hafta arayla mağlup eden Arbeloa, "Bu durum, sahip olduğum muazzam kadronun başarısını gösteriyor. Elinizde en iyiler olduğunda ve onlar işine sadık kaldığında her şey kolaylaşır. Bu takıma sahip olduğum ve Bernabéu'da bulunduğum için çok şanslıyım. Önemli olan kazanmaya devam etmemiz." açıklamasında bulundu.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.