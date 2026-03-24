Muhammed Salah, Liverpool'dan ayrılıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da ayrılık gelişmesi yaşandı.



Yıldız futbolcu Muhammed Salah, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıkladı.



İngiliz devi de Mısırlı yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Mısırlı oyuncunun 2025-2026 sezonunun ardından Liverpool kariyerini noktalayacağı belirtilerek, "Muhammed Salah, Liverpool'daki görkemli kariyerine sezon sonunda son verecek" ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca, Salah'ın kulübe yaptığı katkıların ilerleyen dönemlerde özel olarak kutlanacağı vurgulanarak, "Onun mirasını ve başarılarını kutlamak için zaman daha sonra gelecek. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde Anfield'a veda ederken bunu gerçekleştireceğiz" denildi.



SALAH: "MAALESEF O GÜN GELDİ"



Salah ise açıklamasında; "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool FC'den ayrılacağım.



Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum ki, bu kulübün, bu şehrin ve bu insanların hayatımın bir parçası haline geleceğini asla hayal etmemiştim. Liverpool FC sadece bir futbol kulübü değil; bir tutku, bir tarih, bir ruh. Bu kulübün parçası olmayan birine bunu anlatamam.



Zaferleri kutladık. En önemli kupaları kazandık. Hayatımızın en zor zamanlarında birlikte mücadele ettik. Bu kulübün bir parçası olan herkese, özellikle geçmiş ve şimdiki takım arkadaşlarıma ve taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bana gösterdiğiniz destek, kariyerimin en iyi zamanlarında ve en zor zamanlarda yanımda durmanız, asla unutmayacağım ve her zaman yanımda taşıyacağım bir şeydir." dedi.



LIVERPOOL KARİYERİ



2017 yazında Roma'dan transfer edilen Mısırlı oyuncu, Liverpool tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kendini sağlam bir şekilde kanıtladı ve kulübe iki Premier Lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupası, FA Kupası ve iki Lig Kupası'nın yanı sıra bir FA Community Shield kazandırdı.



Bugüne kadar 435 maçta attığı 255 golle Mısırlı oyuncu, Kırmızılar'ın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer alıyor ve Premier Lig Altın Ayakkabı ödülünü dört kez kazanmasının yanı sıra birçok kişisel ödüle de sahip.



