İnanca göre, darda kalanların yardımcısı Hızır (A.S) ile denizlerin hakimi İlyas'ın (A.S) yeryüzünde buluştuğu gün olarak kabul edilen bu efsanevi gece, Anadolu'nun ve Orta Doğu'nun en köklü kültürel miraslarından biri olarak her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. Dilek keselerini hazırlayanlar ve kutlama planı yapanlar, takvimlerdeki o kritik tarihi şimdiden işaretlemek istiyor. Peki, Hıdırellez ne zaman 2026?

Yüzyıllardır değişmeyen halk takvimine ve geleneklere göre Hıdırellez bayramı, her yıl Mayıs ayının 5'ini 6'sına bağlayan gece kutlanmaktadır. 2026 yılı takvimine baktığımızda bu coşkulu kutlamalar, 5 Mayıs Salı gününü 6 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gece gerçekleşecektir. Salı akşamı başlayacak olan ritüeller, Çarşamba sabahının ilk ışıklarına kadar devam edecek.



Hıdırellez gecesinin en bilinen ve vazgeçilmez ritüeli, şüphesiz ki gül ağacının dibine dilek gömmek veya asmaktır. İnanışa göre, ev, araba, çocuk veya şifa gibi istekler bir kağıda çizilir veya yazılarak bir kesenin içine konur. Hazırlanan bu dilekler, bereket getirmesi inancıyla bozuk paralarla birlikte gül dalına asılır. Kötülüklerden, hastalıklardan ve nazardan arınmak için ise meydanlarda kurulan büyük Hıdırellez ateşinin üzerinden üç kez atlanır.