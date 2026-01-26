AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? AÖF güz dönemi final sınavı sonuç sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıkoğretim final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü. AÖF vize sınavları not ortalamasına yüzde 30, final sınavları ise ortalamaya yüzde 70 etki edecek. 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşen final sınavlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekliyor. Bu kapsamda "AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nasıl bakılır?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanan AÖF final sınavlarının sonucu henüz açıklanmadı.

Üniversitelerin genel uygulamalarına bağlı olarak sonuçların, sınavlar tamamlandıktan sonra 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Öğrenciler, AÖF final sınavı sonuçlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi sayfası üzerinden bakabilecek.

AÖF'de ders geçme alt sınırı 35 puan olarak uygulanıyor. Bu kapsamda AÖF'de bir dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notunun 35 ya da üzeri olması gerekiyor.

2025-2026 AÖF sınav takvimine göre,

Bahar Dönemi Ara Sınavı : 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı : 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı : 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.