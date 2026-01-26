AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? AÖF güz dönemi final sınavı sonuç sorgulama ekranı

Haber Tarihi: 26 Ocak 2026 11:17 - Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2026 11:17

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 17-18 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Sınavda her bir ders için 20 soru yöneltildi ve adaylara bu soruları yanıtlamaları için 30 dakikalık süre tanındı. Sınavlara giren öğrenciler, sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Anadolu Üniversitesi Açıkoğretim final sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler sonuçlara döndü. AÖF vize sınavları not ortalamasına yüzde 30, final sınavları ise ortalamaya yüzde 70 etki edecek. 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleşen final sınavlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekliyor. Bu kapsamda "AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, sonuçlara nasıl bakılır?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

17-18 Ocak 2026 tarihlerinde uygulanan AÖF final sınavlarının sonucu henüz açıklanmadı.

Üniversitelerin genel uygulamalarına bağlı olarak sonuçların, sınavlar tamamlandıktan sonra 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Öğrenciler, AÖF final sınavı sonuçlarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi sayfası üzerinden bakabilecek.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF'de ders geçme alt sınırı 35 puan olarak uygulanıyor. Bu kapsamda AÖF'de bir dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notunun 35 ya da üzeri olması gerekiyor.


AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

2025-2026 AÖF sınav takvimine göre,

Bahar Dönemi Ara Sınavı : 04-05 Nisan 2026

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı : 09-10 Mayıs 2026

Yaz Okulu Sınavı : 22 Ağustos 2026 tarihinde yapılacak.

