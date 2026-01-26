25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
2-1
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
1-4
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
1-1
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Daha ilk maçta gerilim: Rafa Silva'ya şok tepki

Beşiktaş'tan Benfica'ya dönen Rafa Silva, Estrela maçında 73. dakikada oyuna girerken tribünlerden hem alkış hem de yuhalama aldı.

calendar 26 Ocak 2026 09:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Daha ilk maçta gerilim: Rafa Silva'ya şok tepki
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica, Portekiz Premier Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Estrela'yı 4-0 mağlup ederken, kırmızı beyazlıların Beşiktaş'tan transfer ettiği Rafa Silva da yeni takımında ilk kez forma giydi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Rafa, 73. dakikada Fredrik Aursnes'in yerine oyuna dahil oldu.

RAFA SILVA'YA ALKIŞ VE YUHALAMA BİR ARADA



1 yıl 8 ay sonra eski takımıyla maça çıkan Portekizli oyuncu, bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuş ve Benfica'ya geri dönüşü için para ödenmesi nedeniyle sosyal medyada kırmızı beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Rafa, 73. dakikada sahaya çıktığında çoğunluk tarafından ayakta alkışlandı ancak tribünlerin bir bölümünden yuhalama ve ıslık seslerinin seslerinin gelmesi de dikkat çekti. 

"RAFA SILVA BİZE YARDIM ETMEK İÇİN BURADA"

Bu arada Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından yaptığı açıklamada, Rafa Silva'nın hangi pozisyonda oynayabileceğini değerlendirdi ve oyuncunun Benfica'ya dönme isteğini vurguladı. Portekizli teknik adam, Rafa için "Açıkçası, stoper veya defansif orta saha oynamayacak. Ama nerede oynaması gerekiyorsa orada oynayacak. O özel bir oyuncu. Üst seviyede bir oyuncu. Eğer 10 numara olarak oynamazsa, 9 numara olarak oynar. Eğer 9 numara olarak oynamazsa, sağ kanatta oynar. Eğer sağda oynamazsa, solda oynar. O buraya yardım etmek için geldi. Sadeliği, alçakgönüllülüğü, Benfica ruhu ve kulübe olan sevgisiyle bize yardım etmek için burada." ifadelerini kullandı.

"RAFA'YA 'OYNA VE MUTLU OL' DEDİM"

Mourinho, tecrübeli futbolcu oyuna girerken yaptığı motivasyon konuşmasından da bahsetti ve "Rafa'ya oyuna girerken 'oyna ve mutlu ol' dedim. Açıkçası henüz en iyi durumunda değil, oyun temposunda bazı düşüşler var." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA BÖYLE BİR ŞEY OLMUYORDU"

Portekizli yıldızın Beşiktaş'ta bir süredir takımla çalışmalara katılmadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı "İyi bir başlangıç yaptı. Çalışmak için bir haftası daha olacak. Çarşamba günü sahaya çıkmayacak ama oyuncularla birlikte antrenman yapmak için bir haftası olacak. Beşiktaş'ta tek başına antrenman yaptığı için böyle bir şey olmuyordu. Bugün 20 dakika oynadıysa gelecek hafta Tondela'ya karşı daha fazla süre alabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir." diye konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.