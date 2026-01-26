Daha ilk maçta gerilim: Rafa Silva'ya şok tepki

Benfica, Portekiz Premier Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Estrela'yı 4-0 mağlup ederken, kırmızı beyazlıların Beşiktaş'tan transfer ettiği Rafa Silva da yeni takımında ilk kez forma giydi.



Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Rafa, 73. dakikada Fredrik Aursnes'in yerine oyuna dahil oldu.



RAFA SILVA'YA ALKIŞ VE YUHALAMA BİR ARADA

Rafa Silva, Benfica formasıyla 73. dakikada oyuna girdi.pic.twitter.com/9CT14qEpoV



— Sporx (@sporx) January 25, 2026

1 yıl 8 ay sonra eski takımıyla maça çıkan Portekizli oyuncu, bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuş ve Benfica'ya geri dönüşü için para ödenmesi nedeniyle sosyal medyada kırmızı beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.Rafa, 73. dakikada sahaya çıktığında çoğunluk tarafından ayakta alkışlandı ancak tribünlerin bir bölümünden yuhalama ve ıslık seslerinin seslerinin gelmesi de dikkat çekti.Bu arada Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho maçın ardından yaptığı açıklamada, Rafa Silva'nın hangi pozisyonda oynayabileceğini değerlendirdi ve oyuncunun Benfica'ya dönme isteğini vurguladı. Portekizli teknik adam, Rafa içinifadelerini kullandı.Mourinho, tecrübeli futbolcu oyuna girerken yaptığı motivasyon konuşmasından da bahsetti vededi.Portekizli yıldızın Beşiktaş'ta bir süredir takımla çalışmalara katılmadığını vurgulayan deneyimli çalıştırıcıdiye konuştu.