Beşiktaş'tan sürpriz stoper hamlesi: Marash Kumbulla

Emmanuel Agbadou transferinden vazgeçen Beşiktaş, Mallorca'da forma giyen Marash Kumbulla'yı gündemine aldı.

calendar 26 Ocak 2026 10:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaşlı taraftarlar transfer beklerken, siyah beyazlı yönetim kış döneminde henüz kadrosuna takviye yapamadı. Futbol Koordinatörü Serkan Reçber'in yönetime sunduğu Emmanuel Agbadou'nun transferi yüksek maliyet nedeniyle gerçekleşmedi.

Başkan Serdal Adalı, Scout Direktörü Eduard Graf'ın ekonomik hamle olarak scouting raporunu sunduğu Marash Kumbulla ismini incelemeye aldı.

Arnavut savunmacı La Liga ekibi Mallorca'da forma giyiyor. 2021'de Roma'nın bonservisine 26.5 milyon euro ödediği 25 yaşındaki oyuncunun, son dönemde yaşadığı düşüş nedeniyle piyasa değeri geriledi. Graf'a göre Kumbulla tam bir fırsat transferi. 

İKİ KULÜP TAKİPTE

La Liga ekibi Espanyol ve Serie A temsilcisi Udinese de Kumbulla'nın durumunu yakından takip ediyor.

Bonservisi Roma'da olan Arnavut stoperin sözleşmesi haziranda sona erecek. 5 milyon euro güncel piyasa değerine sahip deneyimli futbolcu, bu sezon Mallorca forması ile 9 müsabakada toplam 576 dakika süre alırken, gole katkıda bulunamadı.



