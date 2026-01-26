Eyüpspor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.: Marcos Felipe; Talha, Onguene, Emir Ortakaya, Arda; Taşkın, Legowski, Baran; Metehan, Pintor, Umut.: Ersin; Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Rashica, Cerny, Cengiz; El Bilal ToureSüper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor.Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Eyüpspor, 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Eyüpspor, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak. Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek.İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Luccas Claro, karşılaşmada forma giyemeyecek.Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak.Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile ligde oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla sahadan 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.Beşiktaş'ın 7 golüne eflatun-sarılı takım 3 golle karşılık verdi.Rakibine karşı oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamayan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan müsabakayı ise 4-0 kazanmıştı.Siyah-beyazlı takım, Eyüpspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.Süper Lig'de 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 maça çıkan Beşiktaş, söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmedi.Sırasıyla Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'la ise berabere kaldı.