25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-1
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
2-1
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
1-4
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
1-1
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
3-0
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
3-1
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Eyüpspor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor'a konuk olacak.

Haber: Sporx.com ve AA
Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER


ikas Eyüpspor: Marcos Felipe; Talha, Onguene, Emir Ortakaya, Arda; Taşkın, Legowski, Baran; Metehan, Pintor, Umut.

Beşiktaş: Ersin; Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Kartal, Orkun; Rashica, Cerny, Cengiz; El Bilal Toure



MAÇ ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Eyüpspor, 14 puanla 17. sırada bulunuyor. Eyüpspor, ligde oynadığı son 3 maçta sadece 1 puan alabildi.

EKSİKLER

Siyah-beyazlı takımda 2 oyuncu, Eyüpspor maçında formasından uzak kalacak. Sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi ile sarı kart cezalısı Felix Uduokhai, mücadelede forma giyemeyecek.

İngiliz ekibi Aston Villa ile transfer görüşmelerinde bulunan Tammy Abraham'ın da maçta görev yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

Eyüpspor'da sakatlığı bulunan Luccas Claro, karşılaşmada forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE 4. RANDEVU

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, Eyüpspor ile ligde oynadığı 3 karşılaşmada sırasıyla sahadan 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Beşiktaş'ın 7 golüne eflatun-sarılı takım 3 golle karşılık verdi.

Rakibine karşı oynadığı maçlarda puan kaybı yaşamayan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan müsabakayı ise 4-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ, 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Siyah-beyazlı takım, Eyüpspor karşısında kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı hedefliyor.

Süper Lig'de 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 7, kupada da 2 maça çıkan Beşiktaş, söz konusu süreçte yenilgi yüzü görmedi.

Sırasıyla Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u yenen siyah-beyazlılar; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor'la ise berabere kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
