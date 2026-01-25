25 Ocak
Fenerbahçe-Göztepe
1-169'
25 Ocak
Gaziantep FK-Konyaspor
1-1
25 Ocak
Alaves-Real Betis
23:00
25 Ocak
Feyenoord-Heracles
4-2
25 Ocak
FC Groningen-Fortuna Sittard
1-2
25 Ocak
Telstar-Alkmaar
0-1
25 Ocak
Lille-Strasbourg
22:45
25 Ocak
Paris FC-Angers
0-0
25 Ocak
Metz-Lyon
2-5
25 Ocak
Brest-Toulouse
0-2
25 Ocak
Nantes-Nice
1-4
25 Ocak
Roma-AC Milan
22:45
25 Ocak
Juventus-SSC Napoli
1-074'
25 Ocak
Genoa-Bologna
3-2
25 Ocak
Atalanta-Parma
4-0
25 Ocak
Sassuolo-Cremonese
1-0
25 Ocak
Real Sociedad-Celta Vigo
1-0DA
25 Ocak
Antalyaspor-Gençlerbirliği
2-1
25 Ocak
Barcelona-Real Oviedo
3-0
25 Ocak
Atletico Madrid-Mallorca
3-0
25 Ocak
Arsenal-M. United
2-3
25 Ocak
Newcastle-Aston Villa
0-2
25 Ocak
C.Palace-Chelsea
1-3
25 Ocak
Brentford-N. Forest
0-2
25 Ocak
Freiburg-FC Köln
2-1
25 Ocak
Mönchengladbach-VfB Stuttgart
0-3
25 Ocak
Manisa FK-İstanbulspor
1-0
25 Ocak
Sivasspor-Amed Sportif
1-1
25 Ocak
Sarıyer-Arca Çorum FK
1-2
25 Ocak
Hatayspor-Ümraniye
0-2
25 Ocak
Rizespor-Alanyaspor
1-1
25 Ocak
FC Utrecht-S. Rotterdam
0-1

Recep Uçar: "Beraberlik mutlu etmedi"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kırmızı kartın oyunu etkilediğini belirtti.

calendar 25 Ocak 2026 21:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Recep Uçar: 'Beraberlik mutlu etmedi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 19. haftasından sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, "Beraberlik beni ve takımı mutlu etmedi ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden genel olarak memnunum." dedi.
 
Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun bir aradan sonra sahalarında oynadıkları maça kazanma paralolasıyla çıktıklarını söyledi.
 
Maçın 5. dakikasında gördükleri kırmızı kartın oyunu çok farklı noktaya götürdüğünü anlatan Uçar, şunları kaydetti:
 
"Bize göre çok haksız bir kart. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e göre doğru olduğunu düşündüğü bir kırmızı kart, oyunun bütün dengesini değiştirdi. Çok da pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. 45 ile 60. dakika arasında oyunda istediğimiz o rüzgarı arkamıza aldığımız bölümde daha iyi geçişler yapmamız lazımdı. Onu başaramadık. O bölümde Alanyaspor bizden daha iyi oynadı. Beraberlik beni ve takımı mutlu etmedi ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden genel olarak memnunum. Ondan dolayı tebrik ediyorum."
 
Uçar, maçı kazanabilselerdi Antalyaspor'u aşağıya alacaklarını belirterek, "Bunu başaramadık ama buradan alacağımız dersler var, onları alacağız. Biz iyi oyunlar oynuyoruz. Futbol şansı son dönemlerde bizden yana değil, kabul ediyorum. Çok mücadele edeceğiz, çok isteyeceğiz. Bundan sonraki süreçte ligin ikinci yarısında hem oynadığı oyunla keyif veren hem kimseye karşı oyun olarak kaybetmeyen bir Çaykur Rizespor izletmek en büyük arzumuz." diye konuştu.
 
Transfer konusunda ise Uçar, "Bir stoper alacağız. İki üç pozisyonda düşünüyoruz. Doğru. Görüştüğümüz oyuncular var. Hafta içi inşallah ben de bir an önce bitirilmesini istiyorum. Hafta içi inşallah bu konuda da somut gelişmeler inşallah yaşarız." açıklamasını yaptı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.