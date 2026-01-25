Recep Uçar: 'Beraberlik mutlu etmedi'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasından sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, "Beraberlik beni ve takımı mutlu etmedi ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden genel olarak memnunum." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, uzun bir aradan sonra sahalarında oynadıkları maça kazanma paralolasıyla çıktıklarını söyledi.

Maçın 5. dakikasında gördükleri kırmızı kartın oyunu çok farklı noktaya götürdüğünü anlatan Uçar, şunları kaydetti:

"Bize göre çok haksız bir kart. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e göre doğru olduğunu düşündüğü bir kırmızı kart, oyunun bütün dengesini değiştirdi. Çok da pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum. 45 ile 60. dakika arasında oyunda istediğimiz o rüzgarı arkamıza aldığımız bölümde daha iyi geçişler yapmamız lazımdı. Onu başaramadık. O bölümde Alanyaspor bizden daha iyi oynadı. Beraberlik beni ve takımı mutlu etmedi ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden genel olarak memnunum. Ondan dolayı tebrik ediyorum."

Uçar, maçı kazanabilselerdi Antalyaspor'u aşağıya alacaklarını belirterek, "Bunu başaramadık ama buradan alacağımız dersler var, onları alacağız. Biz iyi oyunlar oynuyoruz. Futbol şansı son dönemlerde bizden yana değil, kabul ediyorum. Çok mücadele edeceğiz, çok isteyeceğiz. Bundan sonraki süreçte ligin ikinci yarısında hem oynadığı oyunla keyif veren hem kimseye karşı oyun olarak kaybetmeyen bir Çaykur Rizespor izletmek en büyük arzumuz." diye konuştu.

Transfer konusunda ise Uçar, "Bir stoper alacağız. İki üç pozisyonda düşünüyoruz. Doğru. Görüştüğümüz oyuncular var. Hafta içi inşallah ben de bir an önce bitirilmesini istiyorum. Hafta içi inşallah bu konuda da somut gelişmeler inşallah yaşarız." açıklamasını yaptı.