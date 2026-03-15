Balıkesirspor, Altay karşısında rahat kazandı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor, evinde alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Altay'ı 3-0 mağlup etti.



Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan müsabaka sonucunda 3'te 3 yapan ev sahibi ekip 48 puana ulaşıp ilk 5'teki yerini korudu. Art arda 3'üncü yenilgisini alan İzmir temsilcisi ise 20 puanda kaldı.



24'üncü dakikada konuk ekipten Efe Pehlivan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vurdu. Kaleci Yasin Yiğit Berber uzanarak golü önledi.



41'inci dakikada Altaylı Hikmet Çolak'ın ceza sahasında topa elle müdahale etmesi nedeniyle hakem Ahmet Resuloğlu penaltı noktasını gösterdi.



43'üncü dakikada penaltı vuruşunu kullanan Yekta Sönmez, Balıkesirspor'u öne geçirdi: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi.



65'inci dakikada Altay'ın kendi yarı sahasından kazandığı serbest vuruşta Sefa Özdemir ceza sahasına ortaladı. Mehmet Nur Kaymaz'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



76'ncı dakikada Celal Emir Dede'nin pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Akın Arıcan, plase bir vuruşla fileleri sarstı: 2-0.



84'üncü dakikada sağdan Erşan Yaşa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Tayfun Kırca'nın şutunda defanstan seken top kalecinin üzerinden ağlara gitti: 3-0. Balıkesirspor maçı 3-0 kazandı.



