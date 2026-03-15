15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-2
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
2-1
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-0
15 Mart
Metz-Toulouse
3-4
15 Mart
Rennes-Lille
0-255'
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
1-0
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
1-3
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-5
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
2-1
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
2-1
15 Mart
Lazio-AC Milan
1-053'
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
2-0
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-1
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
1-0
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-1
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
1-1
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
2-0DA
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
1-025'

Gençlerbirliği'nden hakem tepkisi: "Derbiyi telafi ettiler"

Gençlerbirliği Başkan Vekili Adnan Duman, Beşiktaş maçındaki hakem kararların tepki gösterdi.

calendar 15 Mart 2026 23:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin başkan vekili Adnan Duman, hakem kararlarını eleştirdi.

Duman, Eryaman Stadı'ndaki maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam sahada futbol değil adaletsizlik izledik." dedi.

Koita'nın gördüğü kırmızı kartın maçın gidişatını değiştirdiğini belirten Duman, şu ifadeleri kullandı:

"Rakibimizin geçen haftadan sözde adaletsiz olduğunu düşündüğü maçın telafisini bu haftaya, Ankara'ya bıraktılar. Ciddi manada geçen haftanın bir telafisi niteliğinde olan kırmızı kart, maçın seyrini baştan sona değiştirdi. Ciddi manada hakem hatalarının ön planda olduğu… 103 yıllık Ankara kulübünü, ciddi manada Ankara çınarını böyle katlettiler. Futbol adaletten beslenir, adaletten yükselir. Bundan sonra Gençlerbirliği'nin hakkını daha fazla savunacağız. Önümüzdeki süreçte bu işlerin nasıl takip edildiğini bütün kamuoyu hep birlikte yaşayarak görecek."

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.