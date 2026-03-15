15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-2
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
2-1
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-0
15 Mart
Metz-Toulouse
3-4
15 Mart
Rennes-Lille
0-255'
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
1-0
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
1-3
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-5
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
2-1
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
2-1
15 Mart
Lazio-AC Milan
1-053'
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
2-0
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-1
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
1-0
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-1
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
1-1
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
2-0DA
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
1-025'

Arne Slot'tan tepkiler için açıklama!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Tottenham maçının ardından açıklamalarda bulundu.

15 Mart 2026 22:50
Sporx.com dış haberler
Arne Slot'tan tepkiler için açıklama!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Premier Lig'de sahasında ağırladığı Tottenham ile 90. dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Liverpool taraftarı, bu maçın ardından oyunculara tepki gösterdi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Arne Slot, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tottenham karşısında 2 puan kaybettiklerini söyleyen Hollandalı teknik adam, taraftarın tepkisiyle ilgili, "Bence onların hissettiği hayal kırıklığını biz de aynı şekilde hissettik. Bu sezon ilk kez değil; maçların sonlarında gol yiyoruz ve kaybetmememiz gereken puanları kaybediyoruz. O anda taraftarlar da dahil olmak üzere herkes hayal kırıklığına uğruyor. Bunu kabul ediyoruz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile oynanacak rövanş maçı için mesaj veren Arne Slot, "Taraftarlar çarşamba günü yine arkamızda olacaklar ve bizi destekleyecekler." ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Slot, "Bir kez daha son dakikada gol yiyip puan kaybettikten sonra hepimizin çok büyük hayal kırıklığına uğradığını gayet iyi anlıyorum." sözlerini sarf etti.

47 yaşındaki teknik adam, taraftarın tepkisiyle ilgili ayrıca, "Bunun takıma yönelik olduğunu düşünüyorum ve bunu tamamen anlıyorum. Formda olmayan Tottenham'a karşı evinde puan kaybettikten sonra hayal kırıklığı hissetmemek mümkün mü?" açıklamasında bulundu.

Slot, "Şimdi yapmamız gereken, bu hayal kırıklığını Galatasaray maçına taşımak ve büyük bir performans ortaya koymak. Hepimizin hayal kırıklığı yaşadığı çok açık. Artık bana ve oyunculara düşen görev, bu hayal kırıklığını Çarşamba akşamına taşımak ve taraftarlara hak ettikleri performansı ve sonucu göstermek." dedi.



SZOBOSZLAI'NİN SÖZLERİ

Liverpool'dan Dominik Szoboszlai de Tottenham maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Macar futbolcu, "Bu büyük bir hayal kırıklığı. Ne olduğunu bilmiyorum, söyleyecek bir şeyim yok. Yine son dakikada... Bu sezon kaçıncı kez oldu bilmiyorum. Kendimize gelmeliyiz çünkü böyle devam edersek, Konferans Ligi'nde yer alırız! Neden böyle oluyor bilmiyorum. Uyanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Szoboszlai, taraftarın tepkisi için, "Yuhalamaları duymadım ama onları anlayabiliyoruz. Gerektiği gibi performans gösteremiyoruz. Konuşacağız. Bu en zor dönem ama birbirimize kenetlenmeliyiz." sözlerini sarf etti.

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
