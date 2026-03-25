Daniel Pancu: 'İlk golü bizim atmamız gerekiyor'

Cluj Teknik Direktörü Daniel Pancu, Türkiye - Romanya maçı öncesi değerlendirmede bulundu.



Pancu, ilk golü atmanın Romanya adına maçın kilidi olabileceğini söyledi. Rumen teknik adam, "Türkiye'yi izledim. İspanya maçında 6-0 kaybetseler bile hücumda büyük sorun çıkardılar, 5 net pozisyon yakaladılar. Kontra atak bizim temel seçeneğimiz olacak. Favoriler ama o kadar da büyük favori değiller. Duygusal olarak sorun yaşayabilirler. Bizim bir golümüz, bir duran top... İlk golü biz atarsak, sorun yaşayacaklar. İlk golü biz atarsak, organize olmayacaklar, mantıklı davranmayacaklar ve tüm stadyum onları gol atmaları için zorlayacak. Biz bundan yararlanabiliriz. İlk golü bizim atmamızı istiyorum. İlk golü biz atmazsak, tur atlamak neredeyse imkansız olacak." dedi.



ATMOSFER

"BEŞİKTAŞ GİBİ OLMAZ"



Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş forması giyen ve atmosferi iyi bilen Pancu, "Atmosfer dikkate alınması gereken bir faktör; Avrupa'da olanlardan farklı. Ama sahada Beşiktaş değil, milli takım olacak. Arada fark var. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarından da çok sayıda insan olacak ve milli takım için tezahürat yapacak ancak bu bir Beşiktaş maçıyla kıyaslanamaz." diye konuştu.



MIRCEA LUCESCU FAKTÖRÜ



Mircea Lucescu'nun Türkiye'yi iyi tanıdığını ve Romanya olarak bunu avantaj olarak kullanabileceklerini söyleyen Pancu, "Eğer bir kozumuz varsa, o da Lucescu'dur. Türk futbolcuların özelliklerini ondan daha iyi kimse bilemez. Milli takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştırdı. Bu noktada avantajımızı kullanabiliriz." sözlerini sarf etti.



