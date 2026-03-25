Daniel Pancu: "İlk golü bizim atmamız gerekiyor"

Cluj Teknik Direktörü Daniel Pancu, Türkiye - Romanya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 25 Mart 2026 14:47
Haber: Sporx.com dış haberler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Cluj Teknik Direktörü Daniel Pancu, Türkiye - Romanya maçı öncesi değerlendirmede bulundu.

Pancu, ilk golü atmanın Romanya adına maçın kilidi olabileceğini söyledi. Rumen teknik adam, "Türkiye'yi izledim. İspanya maçında 6-0 kaybetseler bile hücumda büyük sorun çıkardılar, 5 net pozisyon yakaladılar. Kontra atak bizim temel seçeneğimiz olacak. Favoriler ama o kadar da büyük favori değiller. Duygusal olarak sorun yaşayabilirler. Bizim bir golümüz, bir duran top... İlk golü biz atarsak, sorun yaşayacaklar. İlk golü biz atarsak, organize olmayacaklar, mantıklı davranmayacaklar ve tüm stadyum onları gol atmaları için zorlayacak. Biz bundan yararlanabiliriz. İlk golü bizim atmamızı istiyorum. İlk golü biz atmazsak, tur atlamak neredeyse imkansız olacak." dedi.

ATMOSFER
"BEŞİKTAŞ GİBİ OLMAZ"

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş forması giyen ve atmosferi iyi bilen Pancu, "Atmosfer dikkate alınması gereken bir faktör; Avrupa'da olanlardan farklı. Ama sahada Beşiktaş değil, milli takım olacak. Arada fark var. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarından da çok sayıda insan olacak ve milli takım için tezahürat yapacak ancak bu bir Beşiktaş maçıyla kıyaslanamaz." diye konuştu.

MIRCEA LUCESCU FAKTÖRÜ

Mircea Lucescu'nun Türkiye'yi iyi tanıdığını ve Romanya olarak bunu avantaj olarak kullanabileceklerini söyleyen Pancu, "Eğer bir kozumuz varsa, o da Lucescu'dur. Türk futbolcuların özelliklerini ondan daha iyi kimse bilemez. Milli takımı, Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştırdı. Bu noktada avantajımızı kullanabiliriz." sözlerini sarf etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.