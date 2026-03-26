26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı: İki ayrılık kapıda

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ısrarıyla geçen yaz kadroya dahil edilen Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı. İki oyuncuya sezon sonunda veda edilmesi planlanıyor.

26 Mart 2026 09:10
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta büyük hayal kırıklığı: İki ayrılık kapıda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın büyük umutlarla kadroya dahil ettirdiği isimler, beklentilerin gerisinde kalarak hayal kırıklığı yarattı.

Sergen Yalçın siyah-beyazlı takımda işbaşı yaptıktan sonra yönetimden ilk olarak Cengiz Ünder ve Gökhan Sazdağı'nın kadroya katılmasını talep etmişti. 53 yaşındaki teknik adam yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz için "Elimde olsun, 1 ay içinde onu eski formuna kavuşturur, yıldız yaparım" ifadelerini kullanmıştı. Gökhan Sazdağı ise yerli rotasyonu için Süper Lig ekibi Kayserispor'dan renklere bağlanmıştı. Ancak işler hiç de beklendiği gibi gitmedi.

Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan deneyimli kanat oyuncusu Beşiktaş kariyerine golle başlasa da son dönemde düşük performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Yedek kulübesine mahkum kalan ve ligde son golünü Eyüpspor'a kaydeden Cengiz Ünder, Süper Lig'de 2 ayda skora katkıda bulunamadı. Beşiktaş'ta eline gelen fırsatı yine değerlendiremeyen tecrübeli futbolcunun satın alma opsiyonunun kullanılma ihtimali ortadan kalktı.

GEZGİN ADAM CENGİZ

Fenerbahçe yönetimi, kadro planlarında yer almayan Cengiz Ünder'i sürekli kiralıyor. Şubat 2025'te MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralık giden 28 yaşındaki sağ kanat, 4 aylık ABD macerasının ardından sarılacivertli takıma dönmüştü. Tecrübeli oyuncu daha sonra geçen yıl eylülde siyah-beyazlı takıma kiralık olarak transfer olmuştu. Cengiz'in Fenerbahçe ile sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

GİDEBİLİR RAPORU

Beklentilerin çok uzağında kalan bir diğer isim Gökhan Sazdağı oldu. Sezonun ilk yarısında birçok maçta bireysel hatadan dolayı takımının gol yemesine sebebiyet veren 31 yaşındaki sağ bek, Amir Murillo'nun Marsilya'dan transfer edilmesinin ardından formaya hasret kaldı. Son 6 lig karşılaşmasında kadroda olmasına rağmen süre dahi alamayan tecrübeli oyuncu için 'Gidebilir' raporunun verildiği öğrenildi.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.