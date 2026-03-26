26 Mart
Türkiye-Romanya
1-061'
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Mircea Lucescu'dan milli maç öncesi tepki!

Romanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye maçı öncesi konuştu.

calendar 26 Mart 2026 19:19 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 19:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye karşılaşması öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, hem takımının durumunu hem de maçın atmosferini değerlendirdi.

"DUYGUSAL TEMELİMİZ EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

Futbolun duygularla oynandığını belirten Lucescu, "Futbolda duygularla yaşıyoruz. Önemli bir duygusal temele dayanan bir takımımız var ve bugünkü Türkiye maçında da bunun temelini oluşturmasını istiyorum. Bu maça hazırlandık ve sakat oyuncularımızın geri dönmesinden memnunum. Oyuncularımın uzun süredir birlikte oynamadıkları doğru ancak hazırlık dönemi ve sonuç alma arzusu sayesinde bunu telafi edeceklerini düşünüyorum. Burcă, Dragusin ve Radu'dan bahsediyorum..." dedi.

"RADU İÇİN HİÇBİR SORU İŞARETİ YOK"

Kaleci Andrei Radu hakkında da konuşan Lucescu, oyuncusuna olan güvenini dile getirdi:

"Andrei Radu konusunda artık hiçbir soru işareti yok. Kararı doğru, bu maçta yer almak istedi. Doktorla konuştum ve umarım bu maç için yüzde 100 hazır! Durumun böyle olduğuna ikna oldum. Pazar günü ona bir gece daha bekleyip en iyi kararı vermesini söyledim. Sonra Pazartesi günü beni aradı. Bu bizim için önemli, onun tecrübesi çok değerli olabilir. Bu dönemde 4 kalecimizi kaybettik, çok duygusal anlar yaşadık ama her şeyin yoluna gireceğini umuyoruz."

"TÜRKLER DE ÇOK İYİ HAZIRLANDI"

Karşılaşmanın önemine dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Otelden ayrılırken çocuklara özel bir mesajım yoktu ama bu maç tarihe geçecek. Arzunun ve büyük bir iradenin olduğuna inanıyorum. Tıpkı Türkler gibi... Türkler'in de çok iyi hazırlandıklarına inanıyorum. Çok yüksek seviyede performans gösteren oyunculara sahip olmaları bir avantaj ancak biz bunu oyun organizasyonu ve kazanma arzusuyla telafi ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BİLET TEPKİSİ: "BU NORMAL DEĞİL"

Lucescu, deplasman tribünü için ayrılan bilet sayısına da tepki gösterdi:

"Taraftarlarımız için üzülüyorum. FIFA diğer takıma daha fazla bilet ayırmalıydı; deplasman takımına %30 bilet tahsis etmeleri gerekirdi, bu işin normali budur. 2.000 taraftarla play-off maçına çıkamazsınız, bu normal değil."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
