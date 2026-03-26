Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında? Survivor Aleyna neden tutuklandı?

Sporcu kimliği, iddialı açıklamaları ve yarışmalardaki hırsıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kalaycıoğlu, kariyerinin zirvesindeyken akılalmaz bir silahlı saldırı olayının baş aktörlerinden biri haline geldi. Milyonlarca takipçisi bulunan ismin tutuklanması şok etkisi yaratırken, geçmişi de büyük merak konusu oldu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 28 yaşında olan tanınmış ismin çocukluk yılları Yalova'da geçmiştir. Anne ve babası o henüz 10 yaşındayken boşanınca, annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve kardeşiyle birlikte İstanbul'a taşınarak yeni bir hayata başlamıştır. Eğitim hayatında oldukça başarılı bir grafik çizen Kalaycıoğlu, lise eğitiminin ardından yoğun bir dil hazırlığı sürecine girmiş ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Uçak Mühendisliği bölümünü kazanarak eğitimini burada sürdürmüştür. Peki, Kalaycıoğlu'nun Survivor ve müzik kariyeri nasıl başladı?

Spora olan yatkınlığıyla bilinen Aleyna Kalaycıoğlu, 10 yıl boyunca aktif olarak voleybol oynamış ve lise ile üniversite yıllarında plaj voleybolu okul takımında yer almıştır. Geniş kitlelerce tanınması ise 2021 yılında katıldığı Survivor Türkiye yarışmasındaki "Gönüllüler" takımı performansıyla olmuştur. Başarılı grafiği sonrası Survivor All Star sezonunda da boy gösteren isim, yarışmanın ardından müzik sektörüne iddialı bir geçiş yapmıştır. "Beceremedim" adlı ilk single çalışmasını çıkaran ve Sinan Akçıl ile de ses getiren bir düete imza atan Kalaycıoğlu, bir yandan da sosyal medyada aktif olarak içerik üreticiliği yapıyordu. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu neden tutuklandı, cezaevine mi girdi?

Aleyna Kalaycıoğlu, 19 Mart 2026 tarihinde İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın park halindeki bir araçta kurşunlanarak öldürülmesi olayıyla bağlantılı olarak tutuklanıp cezaevine gönderilmiştir. Resmi soruşturma ve basına yansıyan ifadelere göre olay; Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi olan rapçi Vahap Canbay'ın (Canbay & Wolker) onunla barışmak istemesi ve araya giren husumetler üzerine patlak verdi. Kalaycıoğlu'nun da içinde bulunduğu araçtan inen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun karşı gruba ateş açması sonucu genç futbolcu Kundakçı hayatını kaybetti. Yürütülen soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli 24 Mart 2026'da tutuklanmıştır. Annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.