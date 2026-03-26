Haber Tarihi: 26 Mart 2026 17:20 - Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2026 17:20

Motorine indirim var mı? 26 Mart 2026 motorin fiyatlarına indirim gelecek mi?

Küresel petrol piyasalarındaki sert dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler, akaryakıt pompa fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe gelen zamlarla 80 TL sınırına dayanan motorin fiyatlarının ardından, araç sahipleri tabelalardaki son durumu yakından takip ediyor. Depolarını doldurmak veya yolculuğa çıkmak isteyen sürücüler, arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, motorine indirim var mı? 26 Mart 2026 motorin fiyatlarına indirim gelecek mi? İşte detaylar…

Uluslararası brent petrol varil fiyatlarının 100 doların altına doğru gevşemesiyle birlikte akaryakıt sektörü derin bir nefes aldı. Çarşamba günü pompaya yansıyan ilk indirimlerin ardından, gözler bu gece yarısı tabelalarda yapılacak yeni güncellemelere çevrildi. Sektör kaynaklarından alınan son dakika kulis bilgileri, araç sahiplerinin yüzünü güldürecek cinsten. Peki, iddia edildiği gibi motorine indirim var mı?
MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Kısa ve net cevap: Evet, motorine (mazota) dev bir indirim geliyor! Petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket ve döviz kurundaki kısmi stabilizasyon, akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim olarak yansımaya başladı. 25 Mart Çarşamba günü motorinin litresine yansıyan 3 lira 70 kuruşluk indirimin ardından, sektör kaynaklarından alınan kesin bilgilere göre motorin grubu için yeni ve çok daha büyük bir indirim yolda. Peki, motorine ne kadar indirim gelecek ve bu indirim ne zaman geçerli olacak?

MOTORİNE NE KADAR İNDİRİM GELECEK, NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan son dakika verilerine göre; 26 Mart'ı 27 Mart 2026 Cuma gününe bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) litre fiyatına tam 5 lira 44 kuruş (5,44 TL) indirim yapılması planlanıyor. Söz konusu dev indirimin tamamen pompaya yansıyacağı ve fiyatların yeniden 70 TL bandının altına ineceği hesaplanıyor. Şu an için benzin grubunda ise yeni bir indirim veya zam haberi bulunmuyor. Peki, bu geceki indirim öncesinde 26 Mart 2026 güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar?

26 MART 2026 GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Beklenen 5,44 TL'lik dev indirim pompaya yansımadan önce, 26 Mart 2026 Perşembe (bugün) itibarıyla 3 büyükşehirdeki güncel akaryakıt (benzin ve motorin) litre fiyatları şu şekildedir:

İstanbul (Avrupa Yakası): Benzin 62,43 TL — Motorin 73,98 TL


Ankara: Benzin 63,41 TL — Motorin 75,12 TL

İzmir: Benzin 63,68 TL — Motorin 75,39 TL

(Not: Cuma gecesi pompaya yansıyacak 5,44 TL'lik indirimin ardından, İstanbul'da motorinin litre fiyatının 68,54 TL seviyelerine kadar gerilemesi öngörülmektedir.)

