Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir, kaç yaşında? Alaattin Kadayıfçıoğlu nereli, ne iş yapıyor?

İş dünyasının tanınmış ailelerinden birine mensup olan ve lüks yaşantısıyla sık sık adından söz ettiren genç isim, kariyerinin en karanlık günlerini yaşıyor. Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte karıştığı kanlı olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Kadayıfçıoğlu'nun hem iş hem de özel hayatı mercek altına alındı. Peki, Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir, aslen nereli ve babası kim?

1998 doğumlu olan ve 2026 yılı itibarıyla 28 yaşında bulunan Alaattin Kadayıfçıoğlu, Türkiye'nin önde gelen zengin ailelerinden birinin oğludur. Babası, Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı olan ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu, annesi ise cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Ceyda Kadayıfçıoğlu'dur. Kökenleri Diyarbakır'a dayanan Kadayıfçıoğlu ailesi, deniz taşımacılığı, petrol, enerji ve yat işletmeciliği gibi birçok dev sektörde faaliyet göstermektedir. Ayrıca baba Bilal Kadayıfçıoğlu'nun 2017 yılında Diyarbekirspor'u satın almasıyla spor dünyasında da tanınan bir isim haline gelmişlerdir. Peki, genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ne iş yapıyor, cemiyet hayatında nasıl tanınıyor?

Ailesinin sahip olduğu dev sermaye ve şirketler grubu sayesinde genç yaşlardan itibaren iş dünyasının içine giren Alaattin Kadayıfçıoğlu, Bilka Denizcilik ve bağlı enerji kuruluşlarında yöneticilik yapmaktadır. İş hayatından çok magazin gündemindeki çalkantılı özel hayatıyla tanınan Kadayıfçıoğlu, geçmişte Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu ile uzun süreli bir ilişki yaşamış ve evliliğin eşiğinden dönmüştür. Ardından Sibel Can'ın kızı Melisa Ural ile de anılan genç ismin adı, geçmişte bir kebapçıda "yüksek hesap" gerekçesiyle çıkan silahlı ve yumruklu kavgaya da karışmıştı. Ancak son karıştığı olay tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Peki, Alaattin Kadayıfçıoğlu neden tutuklandı, Kaan Kundakçı cinayetinde ne oldu?

Alaattin Kadayıfçıoğlu, 19 Mart 2026 tarihinde Ümraniye'de 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayın bir numaralı faili olarak 24 Mart'ta tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Vahap Canbay (rapçi) ile aralarında yaşanan gerilim ve husumet sonucu olay yerine çakarlı lüks araçlarla giden grupta yer alan Kadayıfçıoğlu'nun silahından çıkan kurşunlar genç futbolcunun sonu oldu. Kadayıfçıoğlu savcılıktaki ifadesinde; olay yerinde arbede yaşandığını, kapıyı kapatmaya çalışırken refleksle kendini savunduğunu ve o esnada elindeki silahın "spontane şekilde" patladığını iddia etse de, mahkeme tarafından kasten adam öldürme şüphesiyle cezaevine gönderildi.