Mahmut Uslu: 'Yabancı ve Türk, 2-3 teknik direktör'

Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, sarı-lacivertli kulübün teknik direktör ve transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.



Yeni sezon yapılanması kapsamında teknik direktör tercihine ilişkin sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten Uslu, hem yerli hem de yabancı alternatifler üzerinde durduklarını ifade etti.



Kararın kısa süre içinde netleşmesini beklediklerini dile getiren Uslu, "Teknik direktör konusunu bayramdan sonra çözeriz diye düşünüyorum. Kolay değil. Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var." şeklinde konuştu.



"ESKİ SPORCULARDAN EKİP YAPTIK"



Transfer planlaması ve oyuncu izleme (scouting) faaliyetleri hakkında da bilgi veren Mahmut Uslu, kulübün eski futbolcularından oluşan özel bir komite kurduklarını vurguladı.



Eldeki mevcut verilerin bu ekip tarafından incelendiğini ve sürecin dinamik şekilde işletildiğini aktaran Uslu, şunları kaydetti:



"Geçen sene bayramda Güney Amerika'ya gitmiştim. Transfer konusunda oyuncular ile ilgili elimizde doneler var. Oğuz Çetin dahil olmak üzere eski sporculardan bir ekip yapıldı, onlara doneleri verdik. Oyuncuların taramasını yapıyorlar. Beğendikleri varsa bizlere iletiyorlar, bizler de kulüplerle görüşmeye çalışıyoruz."



