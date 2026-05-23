23 Mayıs
Alaves-Rayo Vallecano
22:00
23 Mayıs
Real Betis-Levante
22:00
23 Mayıs
Celta Vigo-Sevilla
22:00
23 Mayıs
Espanyol-Real Sociedad
22:00
23 Mayıs
Getafe-Osasuna
22:00
23 Mayıs
Mallorca-Real Oviedo
22:00
23 Mayıs
Real Madrid-Athletic Bilbao
22:00
23 Mayıs
Valencia-Barcelona
22:00
23 Mayıs
Girona-Elche
22:00
23 Mayıs
Bologna-Inter
0-05'
23 Mayıs
Lazio-Pisa
21:45
23 Mayıs
Royal Antwerp-Westerlo
21:45
23 Mayıs
OH Leuven-Genk
21:45
23 Mayıs
Standard Liege-Sporting Charleroi
21:45
23 Mayıs
Hull City-Middlesbrough
0-078'
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Mahmut Uslu: "Yabancı ve Türk, 2-3 teknik direktör"

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım'ın listesinde yer alan Mahmut Uslu, teknik direktör ve transferlere dair açıklama yaptı.

calendar 23 Mayıs 2026 19:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mahmut Uslu: 'Yabancı ve Türk, 2-3 teknik direktör'
Fenerbahçe Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer alan Mahmut Uslu, sarı-lacivertli kulübün teknik direktör ve transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon yapılanması kapsamında teknik direktör tercihine ilişkin sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten Uslu, hem yerli hem de yabancı alternatifler üzerinde durduklarını ifade etti.

Kararın kısa süre içinde netleşmesini beklediklerini dile getiren Uslu, "Teknik direktör konusunu bayramdan sonra çözeriz diye düşünüyorum. Kolay değil. Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var." şeklinde konuştu.

"ESKİ SPORCULARDAN EKİP YAPTIK"

Transfer planlaması ve oyuncu izleme (scouting) faaliyetleri hakkında da bilgi veren Mahmut Uslu, kulübün eski futbolcularından oluşan özel bir komite kurduklarını vurguladı.

Eldeki mevcut verilerin bu ekip tarafından incelendiğini ve sürecin dinamik şekilde işletildiğini aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Geçen sene bayramda Güney Amerika'ya gitmiştim. Transfer konusunda oyuncular ile ilgili elimizde doneler var. Oğuz Çetin dahil olmak üzere eski sporculardan bir ekip yapıldı, onlara doneleri verdik. Oyuncuların taramasını yapıyorlar. Beğendikleri varsa bizlere iletiyorlar, bizler de kulüplerle görüşmeye çalışıyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
